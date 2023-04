Nieuwe fietsenstallingen leiden tot waterbedeffect rondom CS: ‘Absoluut niet bereid om te betalen voor mijn oude stadsfiets’

Sommige mensen vinden de nieuwe fietsenstalling niet prettig en parkeren hun fiets op de hoek Haarlemmerstraat/Singel/Nieuwendijk. Beeld Mariet Dingemans

Op de hoek van het Singel en de Prins Hendrikkade, waar de Nieuwendijk overgaat in de Haarlemmerstraat, ziet het zwart van de fietsen. Op de stoep, tegen de brugleuning, onder het viaduct; soms staat het wel twee rijen dik.

Dat is nieuw, zien buurtbewoners en ondernemers. Sinds de nieuwe fietsenstallingen bij het Centraal Station zijn geopend en de fietsflat door de gemeente is leeggeruimd en op termijn zal worden afgebroken, parkeren meer mensen hun tweewielers op dit kleine stukje stad rondom de Nieuwe Haarlemmersluis.

Behoorlijk wennen

“Ze staan tegenwoordig zelfs op mijn terras,” zegt de barvrouw van Schumich Café, terwijl ze naar de glinsterende rijen barrels voor haar deur wijst. Bij broodjeszaak ’t Kaaspunt snappen ze er niks van. “Die nieuwe fietsenstalling is toch hartstikke mooi,” zegt een medewerker. “Onze winkel zit op een geweldige plek. Al die fietsen verpesten het uitzicht.”

Met de opening van de nieuwe fietsenstallingen onder het water bij het Centraal Station sloot eind februari ook de beruchte fietsflat, die gratis ruimte bood aan 2500 fietsen. Je fiets op en rondom het station parkeren is er sindsdien niet meer bij: de fiets moet ondergronds, anders maakt hij kans op een enkeltje depot. Zo wil de gemeente meer ruimte creëren op straat.

Dat is – zo’n twee maanden na de opening van de kelders – nog behoorlijk wennen. De stalling aan de centrumzijde is in de piek voor ongeveer 50 procent bezet, bij de stalling onder de IJboulevard is dat 35 procent. Er heerst bovendien veel ontevredenheid over de fietskelders, blijkt uit een rondgang op straat en uit de reacties op een lezersoproep van deze krant.

‘Ik heb haast’

Zo zou de tapis-roulant, de luie roltrap zonder treden te zwaar zijn – vooral bij een fiets zonder handremmen en bij mensen op hakken of met zwakke knieën. Veel mensen vinden de toegang tot de fietsenstalling ‘ondoordacht’, ‘omslachtig’ en te lang duren. De roltrap is langzaam en vaak kapot. De gemeente erkent dat en zegt te werken aan een oplossing. Maar ook vanaf de stalling is het toch nog een stukje lopen naar de stationshal.

‘Waarom zijn er drie losse smalle banden gemaakt, in plaats van twee brede met ruimte om elkaar in te halen?’ schrijft Tobi Kooiman (34). ‘Ik heb haast, want ik moet mijn fiets nog wegzetten en dan nog een vierdaagse lopen van mijn fiets naar het perron. Mensen staan consequent stil op die band.’

De extra tijd die fietsers moeten uittrekken voor het stallen van hun fiets, is een van de meest gehoorde klachten. Ook zijn er klachten over de sluitingstijd van de stalling aan de IJboulevard (00.00 uur) en de tunnel tussen het station en de stalling (dicht na de laatste metro). Bakfietsen kunnen helemaal niet terecht in de stalling.

De roltrap is langzaam en vaak kapot, en het is vanuit de stalling nog even lopen naar de stationshal. Beeld Mariet Dingemans

Principieel niet betalen

De eerste 24 uur parkeren in de stalling is gratis, daarna kost het 1,35 euro per dag. Eerder klaagden studenten daar al over, maar ook forenzen en omwonenden die hun fiets een paar dagen willen laten staan, zijn ontevreden.

Zo mogen bewoners van de Prins Hendrikkade hun fietsen niet meer voor de deur parkeren en moeten zij gebruik maken van de stalling. Ze kunnen een abonnement van 80 euro per jaar nemen. ‘Dat doe ik principieel niet,’ schrijft een bewoner, die anoniem wil blijven. ‘Gratis je fiets parkeren in Amsterdam is wat mij betreft een burgerrecht. Tegelijkertijd hebben we een gezin met vier kinderen en hebben we in totaal zes fietsen en een bakfiets. Dat is 560 euro op jaarbasis.’

Ook Rob (hij wil zijn achternaam niet in de krant) woont op de Prins Hendrikkade. Hij heeft wel een jaarabonnement en haalt zijn fiets even uit het rek van de stalling om in en uit te checken; zijn fiets mag er maar 28 dagen achter elkaar staan. “Het is heel raar dat wij als omwonenden niet eens een abonnement krijgen,” zegt hij.

Extra controles

Het resultaat: sommige fietsers mijden de nieuwe stallingen volledig, vooral als ze hun fiets een paar dagen willen laten staan. De 26-jarige Eva van Drie (‘Hoezo kan ik mijn fiets niet een paar dagen gratis neerzetten in Amsterdam, waar ik woon en werk?’) fietst tegenwoordig vaak door naar het metrostation op de Nieuwmarkt, waar ze haar fiets stalt en doorreist naar Centraal. Bas de Bruijn – ‘Ik ben absoluut niet bereid te betalen voor het parkeren van mijn oude stadsfiets’ – fietst naar het begin van de Haarlemmerstraat en loopt dan naar het station. Dat is nog sneller ook, zegt hij. Het waterbedeffect is ook zichtbaar op de Geldersekade en in de Spuistraat.

De gemeente bevestigt dat er rond het station meer fietsen op straat worden neergezet. “We zitten nu nog in de aanloopperiode,” zegt een woordvoeder. “Mensen moeten de stallingen leren vinden.”

Tot die tijd wordt er extra gecontroleerd en worden fietsen die niet in een rek, vak of stalling staan, verwijderd. De gemeente gaat rond het viaduct bij de Nieuwe Haarlemmersluis extra bordjes plaatsen waarop staat dat het parkeren van de fiets verboden is. Ook komt er extra bebording om de zichtbaarheid en de vindbaarheid van de stallingen te vergroten.

Dat het meer gedoe is, beaamt Anne Lichthart (45), terwijl ze met haar fiets aan de hand door de fietskelder loopt. “Normaal pleur je ’m ergens in een hoek. Maar het is toch óók fijn: hier is tenminste altijd plek.”

