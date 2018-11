Nieuwe fietsbrug moet Haarlemmerbuurt ontlasten

Beide nieuwe bruggen zijn niet hoog. Dit zou problemen kunnen opleveren bij de brug over de Singelgracht omdat hier veel beroepsvaart passeert waardoor de brug vaak open zal moeten om de schepen te laten passeren. Alles moet klaar zijn in 2023.



Met de nieuwe fietsroute speelt de gemeente in op het almaar groeiende aantal fietsers in de stad. De verwachting is dat ook de komende jaren juist op deze plaats de groei zal doorzetten: aan de westkant van de stad staan veertig- tot zeventigduizend nieuwe woningen in de planning. Ook is de nieuwe route onderdeel van de regionale fietsroute die via Sloterdijk naar Haarlem loopt.



Autoverkeer is al geslonken

Volgens wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) past de aanleg van de route bij de wens de stad autoluw te maken. "De nieuwe route geeft ruimte aan het groeiend aantal fietsers en draagt bij aan betere doorstroming van openbaar vervoer. Dankzij de metamorfose komt ook in dit deel van de stad meer ruimte en groen om van te genieten."