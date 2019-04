Nieuwe feestdag viert banden tussen New York en Amsterdam

Maandag, tijdens de eerste New Amsterdam Cultural Heritage Day, sprak schrijver Russell Shorto over Amsterdam en New York als twee bakens van verlichtingswaarden die onder druk staan. De open, tolerante geest van New York komt uit het relatief open, tolerante Amsterdam van de zeventiende eeuw, stelt Shorto.



Hij schreef er zijn befaamde boek Nieuw Amsterdam over. "New York was New York zelfs voordat het New York was, omdát het Nieuw-Amsterdam was, gesticht door Amsterdammers."



Opportunisme en winstbejag

Halsema benadrukte: "We moeten onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat het opportunisme en het winstbejag van Amsterdammers zijn sporen heeft nagelaten in de vorm van slavernij en geweld richting de oorspronkelijke bewoners van dit gebied."



Tijdens het bezoek van Halsema is onder meer aandacht voor de stadsarchieven van Amsterdam en New York, die samenwerken aan het digitaliseren van archieven uit de zeventiende eeuw, toen Amsterdammers in de nieuwe wereld papieren sporen nalieten die in de New Yorkse archieven zijn opgenomen.



Inmiddels worden documenten uit oud-Nederlands vertaald met behulp van computers, in de hoop vertalingen beschikbaar te kunnen maken voor onderzoekers van over de hele wereld.