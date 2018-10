Nieuwe erfpachtplannen: 10 procent extra korting bij overstap

Vorig jaar nam de gemeenteraad een historisch besluit door na zo'n 120 jaar over te gaan op een nieuw systeem van erfpacht. Voortaan kunnen huizenbezitters hun erfpacht voor altijd afkopen of hun canonbedrag voor eeuwig vastzetten. Zo voorkomen ze een prijsschok als de erfpacht na vijftig jaar wordt herzien en het nieuwe bedrag veel hoger uitpakt.



Chaos

Het vorige college had al besloten een korting van 25 procent in te voeren, toen bleek dat het nieuwe stelsel leidde tot veel verzet onder huizenbezitters en in de gemeenteraad. De 10 procent komt daar bovenop.



De erfpachtoperatie is afgelopen maanden uitgemond in een chaos; de afhandeling duurt te lang, huizenbezitters wachten maanden op duidelijkheid en weten niet of ze overdrachtsbelasting moeten betalen. Inmiddels zijn 25 extra ambtenaren aangenomen om de achterstanden weg te werken.