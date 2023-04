Nieuwe eisen Schiphol dreigen roet in het eten te gooien voor vliegend museum DDA

Vliegend museum Dutch Dakota Association (DDA) heeft op de valreep genoeg geldschieters gevonden om dit jaar te kunnen blijven vliegen. Toch liggen nieuwe bedreigingen op de loer, nu Schiphol van de ‘kleine’ luchtvaart af wil.

Er wordt druk gesleuteld in hangar 32 op Schiphol-Oost. Niet dat er iets mis is met de PH-PBA. Maar de Dakota, die volgend jaar 80 wordt, heeft het paasweekend met passagiers boven de bollenvelden gevlogen. En dan is het naderhand zaak de luchtvaartantieke stermotoren na te lopen.

Het was de vraag of de DC-3 dit jaar nog de lucht zou ingaan. Het toestel, dat in 1944 parachutisten naar zowel Normandië als de slag om Nijmegen vervoerde en daarna als eerste Nederlandse regeringstoestel werd gebruikt, kan het zonder meer aan. Maar stichting DDA, die het toestel beheert, zat na corona en het afhaken van hoofdsponsor supermarktketen Jumbo in acute financiële problemen.

Dat leverde eind vorig jaar een gat van een ton op, een kwart van het jaarbudget. En dat liet zich aanvankelijk niet vullen. Voor de hand liggende geldschieters uit de luchtvaartbranche konden vanwege hun eigen coronaverliezen niet bijspringen. En waar het voorheen lukte bedrijven als sponsor te binden, bedankten zulke potentiële geldschieters deze keer voor de eer.

Bedrijven durven niet meer

“Bedrijven durven het niet meer aan als het niet groen genoeg is,” zegt DDA-voorzitter Feije Jaski in de donkere cabine van de ‘Prinses Amalia’, zoals de PH-PBA in 2010 werd gedoopt. “Je krijgt zo een afspraak en ze vliegen graag mee. Maar wel als groepje individuen en niet als bedrijf. Als het op sponsoring aankomt, past het niet bij het imago.”

“Dat is ook de reden van de sponsormalheur. Men wil zich niet verbinden aan iets wat niet milieuvriendelijk lijkt. Ik begrijp dat wel, maar we zijn niet zomaar een luchtvaartmaatschappij,” zegt hij, op de handels en knoppen van de cockpit wijzend. “Dit is historisch erfgoed.”

“Als we stoppen met vliegen, is het voorbij. Dan verdwijnt de kennis bij de piloten, het cabinepersoneel, de grondwerktuigkundigen.” Want DDA mag overeind worden gehouden door 120 vrijwilligers, die voldoen wel aan alle eisen die ook aan regulier luchtvaartpersoneel worden gesteld. Inclusief jaarlijks cursussen, trainingen en examens. “Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.”

Gebaar van Schiphol

Uiteindelijk hadden de noodkreten van eind vorig jaar succes. Vijf particuliere financiers zijn DDA te hulp geschoten. Anoniem, ook weer een imago-ding. En Schiphol heeft ‘een gebaar’ gemaakt met de hoogte van luchthaventarieven. Maar de onzekerheid blijft. “Sommige geldschieters hebben een bijdrage voor drie jaar toegezegd, anderen bekijken hun donatie per jaar,” zegt Jaski. “We kijken nu van jaar tot jaar hoe de vlag erbij hangt.”

Geld is niet de enige donkere wolk die boven een onbezorgd voortbestaan hangt. De toekomst van Schiphol speelt op de achtergrond mee. Niet dat DDA direct wordt getroffen door zaken als krimp of het vorige week door Schiphol aangekondigde verbod op privévluchten. Net als KLM of Transavia is DDA een reguliere luchtvaartmaatschappij met een eigen ‘AOC’, toestemming om commerciële vluchten uit te voeren. Iets dat uitbaters van zaken- en privévliegtuigen niet hebben.

Maar de stichting is wel afhankelijk van de faciliteiten die de luchthaven nu nog aan de ‘kleine luchtvaart’ biedt. Inclusief de vertrekhal voor de algemene luchtvaart op Schiphol Oost.

Geen onderkomen meer

Bovendien huist de PH-PBA in de hangar van mecenas Jet Support, een van de grootste exploitanten en onderhoudsbedrijven van zakenjets in Nederland. De gigantische hal, waar nog steeds de naam van Martinair op prijkt, ligt pal aan het zakenjetplatform van Schiphol Oost. Binnen staat, naast de Dakota, een half dozijn zakenvliegtuigen.

Als dat allemaal moet verdwijnen, zoals Schiphol, KLM en een flink deel van de landelijke politiek wil om geluidshinder voor omwonenden te temperen, dan is er voor Jet Support geen nering meer op de luchthaven. En voor DDA geen onderkomen.

“Als Jet Support weg moet, dan hebben we een probleem,” erkent Jaski. “Dat zijn van die dingen die zo benauwd worden, daar moeten we iets op zien te vinden. Lelystad is een optie, maar daar zitten we niet op te wachten. Misschien kunnen we elders in Schiphol terecht, maar dat is de vraag. Voorlopig is het nog niet zo ver, maar dat speelt wel weer mee.”

Lelystad? Lastig

De stichting heeft de afgelopen jaren al een odyssee langs vliegvelden en welwillende luchtvaartbedrijven achter de rug. Eerst op Lelystad Airport, tot de hangar daar werd verhuurd. Toen, aan de vooravond van corona, naar vliegbasis Gilze-Rijen bij de verwante club die historische militaire toestellen in de lucht houdt. En daarna met Jet Support naar Schiphol.

Een terugkeer naar Lelystad is lastig. “Onze markt zit in de Randstad, zowel voor passagiers als vrijwilligers. Mensen haken dan toch af. En het is maar de vraag of er straks nog ruimte voor ons is. Als Schiphol ’s nachts dichtgaat, dan moet heel Transavia naar Lelystad verhuizen. Is er dan ruimte voor ons?” Zo is op Eindhoven Airport voor DDA al geen plek meer vanwege Brabantse geluidshinderafspraken. En ook in Rotterdam stuit het vliegend museum tegen geluidsgrenzen.

Elk jaar een doorstart

Dus blijft de onzekerheid. “We maken vanaf nu elk jaar een soort doorstart. Maar mensen zijn nog steeds geïnteresseerd in een vlucht. De boekingen voor de komende drie maanden zijn zo goed dat we het hele seizoen nu aandurven. Onze beladingsgraad is hoger dan van KLM. Het is soms dringen.”

Eén ding is duidelijk. Ook zonder alle bedreigingen zal de ‘Prinses Amalia’ ooit naar een museum verdwijnen – een Nederlands museum, want dat is vastgelegd. “We kunnen alles aanpassen en verbouwen aan het toestel. We ontwerpen nu soms onze eigen onderdelen. Maar wanneer is de Dakota nog origineel? We zijn een museum, het moet wel authentiek blijven.”