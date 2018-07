Nieuwe eigenaren voor bedrijven in biodiesel

De haven ziet de overnames als een impuls voor de circulaire economie

Biodiesel is weer gewild door Europese verplichtingen. In 2020 moet vervoer voor 10 procent gaan op duurzame brandstoffen. De EU werkt aan wetgeving om dat percentage verder op te voeren, zodat minder fossiele brandstoffen worden verstookt.



Ontbossing

Tegelijk is er meer aandacht gekomen voor de schaduwkanten van biobrandstoffen. Daarvoor werden in eerste instantie veel voedingsgewassen gebruikt, wat in arme landen de voedselprijzen opdreef en ontbossing in de hand werkte. Zowel Simadan als de nieuwe biodieselfabriek op het terrein van Oiltanking maakt biodiesel van de tweede generatie, uit afval.



Het Amsterdamse Havenbedrijf is blij met beide kopers. De nieuwe biodieselfabriek betekent een verdubbeling van de in Amsterdam geproduceerde biodiesel.



De haven ziet de overnames dan ook als een impuls voor de circulaire economie, het uitgangspunt dat afval wordt hergebruikt als nieuwe grondstoffen. Dat is een speerpunt van de haven voor de toekomst.