Nieuwe eigenaren Jimmy Woo: ‘We willen dat het weer een icoon wordt’

De iconische nachtclub Jimmy Woo in de Korte Leidsedwarsstraat heeft vanaf dit weekend vier nieuwe eigenaren. Het team achter de naastgelegen Chicago Social Club heeft de club overgenomen. ‘We willen een inclusieve, exclusieve nachtclub zijn.’

“Wij denken dat de oude Jimmy Woo een mooie toevoeging aan de stad was. Dat willen we nieuw leven inblazen,” zegt Pieter de Kroon (47). Samen met Joris Bakker (47), Jesse Jansman (28) en Samuel Hodenpijl (30) heeft hij de club overgenomen van horecaondernemer Casper Reinders die de Jimmy Woo in 2003 opende.

In die twintig jaar groeide de nachtclub uit tot een iconische uitgaansplek in het Amsterdamse uitgaansleven. ‘De Jimmy’ kwam in in veel (rap)songs voorbij en ook BN’ers en internationale beroemdheden zoals George Clooney, Miley Cyrus, Pharrell, Snoop Dogg, Robbie Williams en Rihanna wisten de plek te vinden voor een (after)party als ze in de stad waren.

Die tijden lijken voorbij. “Maar wij denken dat we dat weer terug kunnen brengen,” zegt Jansman. “Dat is iets wat we al jaren doen, bijvoorbeeld met de Chicago Social Club.”

Mensen naar het Leidseplein krijgen

Die nachtclub, niet geheel toevallig naast de Jimmy Woo gelegen, werd ruim elf jaar geleden geopend door De Kroon en Bakker. Zo’n zeven jaar geleden werden Jansman en Hodenpijl met hun evenementenbureau Colored With Black verantwoordelijk voor de programmering. Met feesten als Super Social, Chicago Vice, Unwise en Lobi zetten ze de club op de kaart en trokken ze weer Amsterdammers naar het Leidseplein.

“Dat was ook het uitgangspunt van de Social Club,” zegt Bakker. “Mensen weer naar het Leidseplein krijgen. Dat willen we nu ook weer bereiken.”

Om weer een grote trekpleister van het plein te worden heeft Jimmy Woo afscheid genomen van de wekelijkse feesten die er al sinds jaar en dag plaatsvonden en maakt daarmee de weg vrij voor een nieuwe programmering, legt Jansman uit. “Iedere vrijdag organiseren we nu Superfuture en op zaterdag Behind Closed Doors. Die feesten organiseren we zelf, zodat we onze visie kunnen laten zien en hopelijk weer echt iets toevoegen aan Amsterdam en ver daarbuiten.”

BN’ers en supersterren

Hele nieuwe muziekstijlen zullen bezoekers niet horen in de club. Vaste bezoekers hoeven niet bang te zijn dat er opeens techno door de speakers klinkt. Boven, in de lounge, zullen urban, hiphop, r&b en afro gedraaid worden en op vrijdag ook beneden in de club. Ook willen de vier eigenaren opkomende muziekstijlen laten horen, maar wel met een ‘urban randje’. “Daar willen we meer een clubvibe mee creëren, maar qua exclusiviteit een andere doelgroep mee aantrekken.”

Juist die exclusiviteit maakte de Jimmy Woo vanaf de opening de plek waar je als ‘normale Amsterdammer’ opeens tussen de BN’ers en soms zelfs een verdwaalde superster kon dansen. “Dat was in de Jimmy heel uniek en dat willen we terugbrengen,” zegt Jansman. “Al willen we wel verschillende doelgroepen combineren. En dat kunnen mensen met geld en mensen met minder geld zijn, maar ze moeten wel gemeen hebben dat ze hun best doen om zich tof te kleden voor de exclusieve vibe die we willen uitstralen. Uiteindelijk willen we een inclusieve, exclusieve nachtclub zijn.”

De Kroon denkt dat het met de energie van de vier een groot succes zal worden. “En dan is Jimmy Woo over tien jaar nog steeds die zaak waarvan iedereen in Nederland en ver daarbuiten weet: daar moet ik heen voor een goede avond uit.”

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.