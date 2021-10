Nieuwe eigenaar ADM-terrein wil 130 miljoen schadevergoeding van haven en gemeente

Het ADM-terrein was tot 2019 gekraakt, waardoor volgens huidige eigenaar Wim Beelen het terrein niet kon worden ontwikkeld. Beeld Remko de Waal/ANP

Het conflict draait om het water voor het ADM-terrein, een 43 hectare groot haventerrein dat tot 2019 jarenlang gekraakt was en deze zomer voor 86 miljoen euro werd gekocht door Beelen. Het ADM-water, dat ongeveer een derde van de totale oppervlakte beslaat, wordt al jaren door de haven gebruikt als opstelplaats voor binnenvaartschepen en duwbakken.

Tot 2015 had de haven daar een huurovereenkomst over met de vorige eigenaren. Over de jaren daarna eist Beelen alsnog een vergoeding. Daarbovenop eist hij een kapitale schadevergoeding, omdat het water niet is uitgebaggerd en omdat de haven toeliet dat er krakers woonden, waardoor het terrein volgens Beelen niet kon worden ontwikkeld.

Schadevergoeding

Vooral de schadevergoedingen lopen flink in de papieren. In de deurwaardersexploten die Beelen aan de betrokken wethouders en de bestuurders van het Havenbedrijf persoonlijk liet overhandigen, is te lezen dat zich een ondiepte en zelfs eilanden hebben gevormd in het ADM-water. Om het water weer in de staat van voor de verhuur te brengen, moet een miljoen kubieke meter grond uitgebaggerd worden, volgens Beelen. Schade: 47 miljoen euro.

Onderdeel van de huurovereenkomst was volgens Beelen bovendien dat de gemeente en de haven de krakers zouden laten ontruimen. Het kwam pas tot een ontruiming in 2019 na een jarenlang juridisch steekspel. Tot op dat moment hebben de gemeente en het havenbedrijf ‘gefaciliteerd’ dat de krakers daar bleven wonen, volgens Beelen. Omdat de vorige eigenaar daardoor het terrein niet kon ontwikkelen, eist Beelen nog eens 48 miljoen schadevergoeding.

Kort geding

Op zijn beurt eist het Havenbedrijf binnenkort bij de rechter dat schepen weer mogen aanleggen in het ADM-water. De haven zegt de ruimte hard nodig te hebben om zogeheten kegelschepen te kunnen herbergen. Dan gaat het om vrachtschepen die door hun brandbare lading of om een andere reden niet kunnen wachten aan steigers elders in Amsterdam, omdat daar altijd wel omwonenden zijn. “Ruimte is schaars in Amsterdam, ook op het water,” zegt een woordvoerder van de haven.

De haven heeft maar zo’n veertig plekken voor dit soort kegelschepen. Door het conflict met Beelen wordt het ADM-water sinds begin deze maand niet meer gebruikt. Daarmee zijn in één klap veertien van de veertig plaatsen voor kegelschepen weggevallen. Over het conflict is de haven al sinds vorig jaar met de ADM-eigenaren in gesprek via een mediator. Omdat de haven snel duidelijkheid wil, is nu een kort geding aangespannen. Beelen zou de kegelschepen moeten gedogen in het ADM-water, vindt de haven.

Beelen wil niet reageren. De gemeente vindt dat het gaat om een conflict tussen Beelen en het Havenbedrijf, maar Beelen ziet dat anders. Tot 2013 was de haven immers onderdeel van de gemeente en nog steeds houdt hij de gemeente als enige aandeelhouder medeverantwoordelijk.