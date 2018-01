Nieuwe directeur voor Stichting de Zaanse Schans

Van der Meer is eerder onder meer werkzaam geweest als zakelijk directeur bij Theater Bellevue en voerde als zelfstandig consultant veel opdrachten uit in vooral de culturele sector.



Ook was hij zeven jaar lang Amsterdams gemeenteraadslid voor GroenLinks.



Kwaliteitsverbetering

'We hebben in hem een enthousiaste en gedreven directeur gevonden, die ervaring heeft met veel facetten van ons werk,' aldus Piet Oudega, voorzitter van het bestuur van de stichting. 'Wij verwachten dat hij, samen met ons bestuur en alle participanten op de Schans, in de komende jaren de voorspelde groei in goede banen kan leiden en kwaliteitsverbetering (met meer nadruk op erfgoed) kan bevorderen.'



Van Steenbergen neemt 1 maart afscheid van de stichting.



