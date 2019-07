Nieuwe datacenters even niet welkom in stad

Gemeenten hebben nu nauwelijks instrumenten om te sturen waar datacenters neerstrijken. Dat vinden Amsterdam en Haarlemmermeer een gemis, omdat de snel groeiende sector hier samenclustert en een groot beslag legt op ruimte en het stroomnet.

Volgens een scenario dat de gemeente heeft ontwikkeld met netwerkbedrijf Liander, komt in 2030 maar liefst 37 procent van de totale spanning op het Amsterdamse stroomnet ten goede aan datacenters. Binnen de stad ballen datacenters dan weer samen in een paar wijken: Science Park, Amstel III en de haven.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) beseft dat de datacenters een logisch gevolg zijn van ons eigen consumptiepatroon. “We willen de hele dag online zijn op onze telefoons en laptops. Tot op zekere hoogte zullen we de bijbehorende infrastructuur moeten accepteren, maar de ruimte in Amsterdam is schaars.”

Eind 2019

Ook hoopt ze als duurzaamheidswethouder de datacenters in te schakelen bij de opgave om de stad van het gas af te halen. De datacenters zijn daar ook toe bereid. Ze hebben al eerder aangekondigd dat hun restwarmte gratis af te halen is.

“We zetten vol in op restwarmte, circulaire economie en groene stroom,” zegt directeur Stijn Grove van branchevereniging Dutch Data Center Association (DDA). Het bevalt hem niks dat er geen nieuwe datacenters mogen komen tot het nieuwe regiobeleid van kracht is.

Amsterdam en Haarlemmermeer verwachten dat het eind 2019 zo ver is. “Je kunt niet zomaar de deur dichtgooien,” zegt Grove.

Lopende projecten die passen binnen het beleid krijgen overigens wel een vergunning.