Nieuwe corporatie wil betaalbare huizen, waarbij de huurders ook vermogen opbouwen

Wie minder verdient dan 42.000 euro, kan amper een huis kopen in Amsterdam. Beeld Daphne Lucker

Het is de corporatie 2.0, zegt oprichter Ricardo van Loenen over re*, en een mogelijke oplossing voor de gapende kloof op de woningmarkt. “Een complex van circa honderd betaalbare huurwoningen, waar de 150 bewoners samen een gemeenschap vormen. In een duurzaam gebouw dat een positieve bijdrage levert aan de klimaatproblemen. Met de mogelijkheid voor de huurders om kapitaal op te bouwen dat wordt uitgekeerd bij het vertrek.”

De eerste medestanders heeft Van Loenen al gevonden. Hij is in gesprek met pensioenfondsen en grote bouwbedrijven, en donderdagmiddag zette bestuursvoorzitter Hester van Buren van Rochdale haar handtekening onder een intentieverklaring. “Dit project past bij ons,” zei Van Buren na afloop. “Vastgoed is voor ons een middel om sterke buurten te creëren en meer sociale samenhang. Ricardo heeft laten zien dat hij bijzondere projecten kan realiseren.”

Gewoon in Amsterdam

Van Buren doelt op B. Amsterdam, de grootschalige campus voor innovatieve start-ups met drie vestigingen in voormalige kantoren langs de A4. Van Loenen is medeoprichter van B. Business Building ,dat met 40.000 vierkante meter inmiddels het grootste innovatieplatform van Europa bestiert. Dagelijks komen er honderden ondernemers en creatieven samen in wat de oprichter omschrijft als een ecosysteem voor start-ups.

Nu heeft Van Loenen zijn pijlen gericht op de woningmarkt. “In Nederland hebben 6,7 miljoen mensen een salaris van 42.000 euro of minder. Daarvoor kun je een hypotheek krijgen van 275.000 euro. Als je op Funda gaat zoeken naar een woning voor dat geld, kom je al snel in Oost-Groningen terecht. Terwijl het best mogelijk is om ook in Amsterdam betaalbare huisvesting te realiseren. Niet door de vastgoedcowboys, wel door een slimme corporatie.”

Bewoners vormen een gemeenschap

In de afgelopen periode heeft Van Loenen, volgens eigen zeggen een antivastgoedman, samen met de specialisten van Rochdale gesproken over zijn droom. Van Buren: “Dat was een interessante exercitie. Wij opereren als corporatie in een complex stelsel. Als Ricardo met een voorstel kwam, zeiden wij: dat kan niet. Hij vroeg dan waarom het niet kon. Een week later kwam hij terug met een oplossing: kan het zo wel? Het was een leerzame ervaring.”

Het complex moet een gemeenschap worden. Van Loenen: “Het vormen van een community is goed voor bewoners. Het helpt mensen om te groeien.” Van Buren: “Eigenaarschap maakt dat mensen zorgen voor hun omgeving. Hoe groter de betrokkenheid, hoe lager de onderhoudskosten.”

Een ander plan is om een spaarsysteem toe te passen. Van Loenen: “Een van de oorzaken van de kloof op de woningmarkt is dat kapitaal doorgaans wordt opgebouwd met een eigen woning. In onze huurwoningen bouwen de huurders vermogen op, dat bij vertrek wordt uitgekeerd. Dat kan in 30 jaar oplopen tot twee ton.” De nieuwe corporatie hoopt over twee jaar een eerste complex te openen.