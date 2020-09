Nieuwe coronamaatregelen gaan zondagavond in, horeca is woest

De horeca moet straks om 1.00 uur dicht zijn. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat melden ingewijden na berichtgeving van de NOS. Horecagelegenheden in de betreffende regio’s moeten voorlopig om 01.00 uur dicht. Vanaf middernacht mogen geen nieuwe gasten meer worden binnengelaten. Groepen mogen maximaal nog uit vijftig personen bestaan.

Op de maximale groepsgrootte die zal worden afgekondigd, worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen.

Besmettingen lopen op

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge lichten de nieuwe maatregelen, die genomen worden in samenspraak met de veiligheidsregio’s, vrijdagavond toe in een persconferentie. Sommige regio’s komen zelf ook nog met kleine, aanvullende maatregelen.

De afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen snel op. Donderdag werd een recordaantal van 1756 besmettingen gemeld. Daarmee kwam het aantal positieve tests per 100.000 inwoners voor het eerst boven de tien. In de zwaarst getroffen regio’s ligt dat getal nog veel hoger: in Amsterdam-Amstelland zit het inmiddels boven de 27, in Rotterdam ruim 19 en in Haaglanden ruim 16.

Horeca ontstemd

Amsterdamse horeca-ondernemers zijn niet blij met de plannen. Zij zeggen dat er ‘geen logica’ achter de nieuwe maatregelen zit. Ook Pim Evers, voorman van de Amsterdamse afdeling van branchevereniging Horeca Nederland is woest over de maatregelen, die hij ‘totaal ongeloofwaardig’ noemt.

Volgens Evers leidt vervroegde sluiting van de horeca tot een chaos. “Dit zorgt voor een bende op straat. Mensen gaan niet om middernacht naar huis om een boekje te lezen.” Hij denkt ook dat meer mensen illegale afterparty’s zullen organiseren, thuis of in parken. “Hiermee jaag je jongeren de illegaliteit in. Iedereen gaat zich tegen het beleid verzetten met de kans op rellen. Dat hebben we al gezien in Den Haag en Utrecht.”

Burgemeester Halsema is niet blij met de uitspraken van Evers. Een woordvoerder heeft aan Het Parool laten weten dat hij niet meer welkom is bij het overleg tussen de horeca en de burgemeester.

“Regelmatig regulier overleg met onze Amsterdamse horeca is heel belangrijk en zetten we uiteraard voort. Pim Evers neemt verder geen deel meer aan dit vertrouwelijk overleg. Waarschuwen voor rellen zoals in Den Haag en Utrecht zijn kwalijk, want die hadden niets te maken met horeca.”