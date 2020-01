Nieuwe commandant brandweer ontvangt dreigbrief van personeel

De afgelopen oktober aangetreden commandant Tijs van Lieshout. Beeld Eva Plevier

Tijs van Lieshout volgde in oktober Leen Schaap op, die van burgemeester Femke Halsema als commandant van de Amsterdamse brandweer moest vertrekken omdat hij te veel ruzie zou maken met de manschappen in zijn pogingen het korps te moderniseren. Schaap deed twee keer aangifte wegens doodsbedreigingen uit zijn eigen korps. Van Lieshout, een voormalig militair, werd aangetrokken om opnieuw ‘de verbinding’ te zoeken met de uitrukdienst.

Op het intranet van de brandweer schrijft hij dat hij heeft overwogen de dreigbrief die hij kreeg, te delen met de rest van het korps. Maar hij deed dat niet uit angst dat die dan bij de pers terecht zou komen. ‘De inhoud van de anonieme brief was zo grensoverschrijdend dat hier een lelijke kop boven een krantenartikel over BAA [Brandweer Amsterdam-Amstelland] bij zou passen. Een krantenartikel dat waarschijnlijk weer iedereen over één kam zou scheren.’

Volgens een goed ingevoerde bron wordt in de brief, die eind november is verstuurd door ‘een of meerdere mensen met betrokkenheid bij de brandweer’, indirect verwezen naar de autistische zoon van Van Lieshout met de woorden: ‘Ben je soms ook autistisch?’

Bijzondere traditie

Van Lieshout zegt op intranet dat hij nog steeds ‘ontzettend veel vertrouwen’ heeft in ‘het overgrote deel van de medewerkers van dit korps’. Minstens 95 procent van de collega’s zou ‘top’ zijn. ‘De vraag is nu,’ schrijft hij, ‘wanneer wij het voor elkaar krijgen om de vijf procent te laten stoppen met het beschadigen van het korps en van collega’s.’

Aanleiding voor het bericht was ‘de bijzondere traditie van anonieme brieven’ binnen de brandweer. Daarvan was er een aantal verstuurd naar diverse kazernes, aangevuld met een stapel afgedrukte e-mails, waarin een clustermanager ervan wordt beschuldigd dat hij met hulp van een P&O-adviseur en een sectormanager reiskosten had gedeclareerd zonder daar recht op te hebben. De mails bleken vervalst. Tegen de anonieme verspreiders is aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.

Van Lieshout schrijft: ‘Wat wel waar is, is dat een aantal collega’s die voor hun werk heel regelmatig een brandweerauto mogen gebruiken, ook automatisch reiskostenvergoeding kregen. Dat is een omissie van de organisatie geweest, en inmiddels vanzelfsprekend stopgezet. Samen met de betrokkenen zijn afspraken gemaakt over het terugbetalen van een deel van het te veel ontvangen geld.’

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat bij de politie melding is gedaan van de brief. Het onderzoek, onder meer naar de vraag wie de brief heeft verstuurd, loopt nog.