Nieuwe collegezaal UvA mogelijk later open

Een nieuwe collegezaal op Roeterseiland is volgens de universiteit hard nodig door de snelle toename van het aantal studenten. Het aantal inschrijvingen bij opleidingen op de UvA-locatie is in de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen.



Als locatie heeft de UvA het grasveld tussen de Valckeniersstraat en Crea op het oog. Op die plek staat nu een fietsenstalling.



De UvA wil de nieuwe collegezaal binnen een zo kort mogelijke termijn gebruiken. Het streven is daarbij de start van het collegejaar 2019-2020. "De universiteit zal er alles aan doen om dit te halen," aldus woordvoerder huisvestingsontwikkeling Hans den Boer.



Desondanks wordt er rekening gehouden met mogelijke vertraging. Het ontwerp kan vooraf op een andere locatie gefabriceerd worden, maar door drukte in de bouwsector kan in elkaar zetten op Roeterseiland langer op zich laten wachten.



Ook heeft de UvA het plan voor de nieuwe collegezaal nog niet officieel ingediend bij de gemeente. Dit zal zij naar verwachting in augustus doen. Daarna kan de gemeente oordelen of de collegezaal aan de eisen voldoet.



