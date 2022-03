Nieuwe club Parallel in de Tolhuistuin: ‘We gooien olie op het al smeulende vuur’

Met Parallel krijgt Amsterdam een nieuwe plek om de nacht door te dansen. De club opent op 12 maart in de Tolhuistuin. ‘We willen mensen met voor hen onbekende muziek kennis laten maken.’

Een nieuw hoofdstuk in het Amsterdamse nachtleven. Het is nogal een statement om zo de komst van een club aan te kondigen, zoals Parallel twee weken geleden deed op Instagram – zonder al te veel weg te geven over wat ons precies te wachten staat.

Wesley Texel en Raaf Verhoef, de initiatiefnemers en programmeurs, moeten erom lachen. “Het is niet zo dat wij denken dat de opening van Parallel dat nieuwe hoofdstuk inluidt,” zegt Texel, die zelf draait als dj Waxfiend. “Mensen hebben twee jaar lang thuisgezeten, de clubs gemist. Dus hoe je het ook wendt of keert: dit is een nieuw hoofdstuk in het nachtleven. Bezoekers samen laten genieten van muziek staat nu voorop. Het gaat niet per se meer om die grote headliner. Je hebt altijd fases in het nachtleven, maar na twee jaar op slot... Dit wordt echt heel iets heel anders.”

Tussen hiphop en elektronische muziek

Verbinden is een sleutelwoord in het concept van Parallel, dat uit de koker komt van poppodium Paradiso. Een verscheidenheid aan genres komt straks in de club samen, van UK house tot amapiano en van future beat tot hyperpop. Het lijkt een ratjetoe, maar het is wel degelijk doordacht: de genres vinden elkaar in het spectrum tussen hiphop en elektronische muziek.

“Elektronische muziek is altijd groot geweest in Amsterdam,” zegt Verhoef. “Maar hiphop is nu ook gigantisch. En tussen die twee stijlen gebeuren veel interessante dingen.”

Voor hiphop is volgens de programmeurs nog geen podium in de Amsterdamse nacht. Texel: “Bij elektronische muziek kun je kiezen uit allerlei subgenres: minimal, house, harde techno... Er is voor ieder wat wils. Maar als je kijkt naar hiphop­evenementen, dan lijkt alles op elkaar, terwijl er zo veel verschillende smaakjes zijn. Met Parallel willen we die een plek in het nachtleven geven.”

Dat betekent niet dat álle clubnachten een heel duidelijke connectie met hiphop hebben. De helft van de avonden focust op elektronische muziek. Verhoef: “Zoals stromingen die in het Verenigd Koninkrijk hot zijn of een populaire dj van de Panorama Bar (onderdeel van de legendarische Berlijnse club Berghain). Ook elektronische live-acts krijgen de ruimte.”

Werk van lichtkunstenaars

De focus ligt op muziek, maar ook andere kunstvormen krijgen een rol in Parallel. Zo moet een speciaal ontworpen werk van de Amsterdamse lichtkunstenaars Children of the Light de zaal ‘een smoel geven’ en helpen bij de transformatie tot club.

Parallel bevindt zich namelijk in de Tolhuistuin, in de zaal die tot voor kort de naam Paradiso Noord droeg. De concertzaal blijft, maar is flink onder handen genomen om ook als club te kunnen fungeren.

De muren zijn een stuk donkerder geschilderd en er is een aparte entree. Vooral het podium, dat modulair is gemaakt, zal een groot verschil maken. Er kunnen blokken uit zodat een dj-booth kan worden geplaatst op bijna gelijke hoogte met het publiek. “Dat is belangrijk als je een intieme clubnacht wil creëren,” legt Verhoef uit. “Er moet een connectie zijn tussen dj en publiek.”

Samenwerkingen

Die intimiteit willen de twee programmeurs naar Parallel halen door de handen ineen te slaan met verschillende lokale organisaties. “Zij brengen hun publiek en dus een bepaalde sfeer mee.” Talentontwikkeling speelt eveneens een rol in die samenwerkingen. “Er gebeurt zo veel onder de radar, maar de stap naar een eigen evenement organiseren is best groot. Als wij geloven in een sound of opkomende partij, gaat Parallel erachter staan en gooien we olie op het al smeulende vuur.”

Ziedaar waarom Parallel onmiskenbaar is verbonden aan Paradiso, al had dat van Texel en Verhoef ‘niet bekend hoeven worden’. Zoals de poptempel een gids is voor bands, wil Parallel dat zijn voor muziek in de nacht. “We willen mensen met voor hen onbekende muziek laten kennismaken, hun horizon verbreden.”

Clubs staan onder druk Met Parallel krijgt het Amsterdamse nachtleven een welkome impuls. Het clublandschap staat namelijk onder druk, zeker sinds de coronapandemie. De afgelopen jaren sloten onder meer De School en Sugar Factory hun deuren en in de nabije toekomst zullen nog meer clubs verdwijnen: de tijdelijke contracten van Garage Noord en De Marktkantine lopen af.

Het programma van de eerste maand in Parallel vind je hier.