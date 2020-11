Nieuwe Call of Duty speelt zich af in Amsterdam

Call of Duty in Amsterdam Beeld youtube/bossg

De openingsmissie van het nieuwe spel Call of Duty: Black Ops Cold War speelt zich af in de Amsterdamse binnenstad, waaronder De Wallen. Gamers wanen zich een Amerikaans geheim agent ten tijde van de Koude Oorlog.

Bitterballen

Men heeft er zelfs aan gedacht om gesprekken in het Nederlands op te nemen, zodat deze in het spel te horen zijn. Zo spreken twee passanten over ‘een portie bitterballen’, waarna ze lachen over het feit dat ze 'het over ballen hebben'.