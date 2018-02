Nieuwe burgemeester: 'combinatie van Cohen en Van der Laan'

Via internet kunnen ze de gemeente laten weten welke eigenschappen hij of zij moet hebben, en enkele tientallen hebben dat intussen gedaan.



"Een bruine persoon. De meeste Amsterdammers zijn bruin maar de leiders zijn wit," zegt er een. "Een burgemeester met gevoel, die zich hard maakt voor ALLE Amsterdammers", wenst een ander.



"Na 750 jaar mag het wel eens een vrouw zijn," oppert iemand. Maar "in hemelsnaam geen politiek-correcte keuze, dus niet per se een allochtone gehandicapte lesbienne," brengt een ander daar weer tegenin.



"Qua persoon: een combinatie van Job Cohen en Eberhard van der Laan," ofwel in de woorden van iemand anders: "sociaal maar niet soft" en "geen crowdpleaser".



Namen

De namen die worden genoemd: Kajsa Ollongren (oud-wethouder in Amsterdam, nu minister), Lilianne Ploumen (oud-minister), oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, voormalig GroenLinks-politica Andrée van Es, oud-minister Melanie Schultz van Haegen en haar ex-collega Jeanine Hennis.



De naam die het vaakst wordt genoemd is die van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema.



De gemeente zegt alle suggesties te zullen meenemen bij het opstellen van een profielschets. De bedoeling is dat Amsterdam voor de zomer een nieuwe burgemeester heeft.



Gemeentesecretaris

Ook Amsterdamse ambtenaren mogen meedenken over het profiel van hun nieuwe directeur. De nieuwe gemeentesecretaris moet volgens het personeel vooral een 'mensenmens' zijn.