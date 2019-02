Nieuwe buren stadsnomaden beginnen kort geding tegen gemeente

Direct gevolg daarvan is dat de komst van de nomaden naar Noord in ieder geval tot en met 21 maart wordt uitgesteld, de datum waarop het kort geding dient.



Gemeentehuis

Die toezegging heeft burgemeester Femke Halsema de buurtbewoners gedaan, zeggen ze. Volgens de woordvoerder van Halsema stond de beoogde verhuizing sowieso niet voor eind volgende maand op de planning.



Voor beide partijen elkaar in de rechtszaal treffen, gaan ze op donderdag 28 februari in gesprek op het gemeentehuis. Dat is ook de dag dat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad staat, ingebracht door de fractie van de VVD.



De omwonenden van de Kadoelenweg hadden Halsema naar eigen zeggen gevraagd het gesprek in Noord te komen voeren, om de beoogde nieuwe thuisbasis van de stadsnomaden met eigen ogen te zien. Op die uitnodiging is de burgemeester volgens de Noorderlingen (nog) niet ingegaan.



Overlast

De stadsnomaden trekken al jaren door Amsterdam, en krijgen door de gemeente jaarlijks een nieuwe plek aangewezen waar ze hun provisorische onderkomen mogen opslaan. De groep bivakkeert nu nog in Westpoort, langs de A10. Stadsdeel Noord is voor de derde keer in een aantal jaar 'aan de beurt'.



Voor dit jaar heeft de gemeente een deel van sportpark Kadoelen op het oog. De buurt is daar echter niet blij mee. Ze vrezen geluids- en drugsoverlast.



Lees ook: Stadsnomaden: 'We willen geen overlast veroorzaken'