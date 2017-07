Nieuwe brug maakt het Noorderpark een echt park

De brug, die in september opengaat, gaat een rechtstreekse fietsverbinding vormen tussen het Vliegenbos en het Noorderparkbad, oftewel: tussen de oostelijke en de westelijke helft van Noord. Tegelijk wordt het oude Volewijkspark door de brug verbonden met het oude Florapark, zodat ze samen ook echt het Noorderpark gaan vormen.



"Er waren teveel barrières," legt stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud uit. "Die kant wordt al flink gebruikt. " Ze wijst richting het oosten, waar het park rond het pierenbadje, de speeltuin en de ijssalon al regelmatig volstroomt. "Bij de waterkant hield het op."



Van oudsher waren in Noord vooral goede verbindingen van noord naar zuid, richting hartje stad. "Daar proberen we deze periode veel oost-westverbindingen aan toe te voegen. Ook al omdat de Noord/Zuidlijn gaat rijden." Het 71 ton zware brugdek werd aan vier kabels opgetild en neergelaten op de twee staanders die de brug moeten dragen. De dragers worden door hun sierlijke vorm ook wel 'ballerina's' genoemd. Bedacht door zijn dochter, vertelt Tom van der Meulen van aannemer Friso Civiel.



Het hijswerk werd gedaan vanaf het water door een zogeheten drijvende bok. Dat is een les van het kraanongeluk bij het plaatsen van brug in Alphen aan de Rijn twee zomers geleden. "Iedereen is daar nu veel alerter op," zegt Van der Meulen. "Met een telekraan op een ponton, daarvan weet nu iedereen: nooit meer doen." Bij het heien van de 28 meter lange palen waar de brug op steunt, ging Friso ook al extra omzichtig te werk. Want de funderingsmachine rustte wel op een ponton.



De brug krijgt later dit jaar pas haar naam. Daarvoor kunnen bewoners van Noord suggesties doen bij het stadsdeel. Bij de officiële opening tijdens het Noorderparkfestival begin september worden de drie beste suggesties bekend gemaakt. Daarna zal de namencommissie van de gemeente zich daarover buigen. De brug is dan al open. In de loop van augustus zijn alle werkzaamheden klaar en wordt de entreelaan van het park tussen zwembad en Vliegenbos alvast in gebruik genomen.