Nieuwe bolderkar voor ‘Zwerfinator’ Dirk Groot na inzamelingsactie

Het was flink schrikken zondagmiddag, toen Groot na een lange en natte dag zwerfvuil opruimen terugkwam bij zijn bolderkar. Die had hij geparkeerd bij een brug, vlak bij de McDonald’s in Purmerend. Het was een rustig plekje met weinig mensen in de buurt. Perfect om de grote bak – extra stevig en met dikke luchtbanden – even neer te zetten terwijl Groot in de buurt afval raapte. Maar bij terugkomst stond de bolderkar er niet meer.

‘Hasta la vista, zwerfie’

Groot trekt al jaren door Purmerend en omstreken om zwerfvuil op te rapen. Hij begon ermee toen hij vader werd. Vanachter de kinderwagen stoorde hij zich aan alle rommel die hij tegenkwam en zo werd de ‘Zwerfinator’ geboren. Gewapend met zijn grijper en afvalkorf gaat hij als een echte afval-Terminator de strijd aan. Geen blikje of zakje is veilig voor zijn afvalstok. “Hasta la vista, zwerfie.”

Van alles dat hij opraapt, maak Groot gelijk een foto. Die belandt in een databank, die hij aanlegt omdat hij de officiële onderzoeken naar rommel op straat niet vertrouwt. Volgens hem ligt de oplossing voor zwerfvuil niet bij boetes of verantwoordelijkheid creëren, maar begint het wat hem betreft bij statiegeld. Dat blijkt ook uit zijn metingen. Bijna de helft van het zwerfafval dat hij opraapt, bestaat namelijk uit drankverpakkingen. Zijn resultaten gaan in tegen die van de officiële zwerfvuilmetingen. Terwijl zijn bolderkar vol ligt met flesjes en blikjes richten die onderzoeken zich op de veel talrijkere, maar kleine sigarettenpeuken en kauwgommetjes.

‘New wheels’

Een kwajongensstreek, dacht Groot toen hij terugkwam op de plek waar hij zijn bolderkar had achtergelaten. Al snel werd duidelijk dat de kar echt gestolen was. Met ook zijn portemonnee erin. Daarnaast had hij de kar net zes maanden. Lang heeft hij er dus niet van kunnen genieten.

Er restte niets anders dan aangifte doen, maar daar was Groot verder niet mee geholpen. Hoe kan ik écht helpen, vroeg vriend René Rövekamp uit Tilburg zich af. De twee kennen elkaar vanwege hun gedeelde strijd tegen zwerfvuil en plastic soup. Rövekamp besloot een inzamelingsactie te starten om Groot aan ‘new wheels’ te helpen.

Van Hellevoetsluis tot Amsterdam en zelfs België stroomden de steunbetuigingen en donaties binnen. Het doel was 133 euro inzamelen, maar nog geen week later staat de teller op meer dan 1000 euro. Genoeg voor een nieuwe bolderkar, nieuwe klemmen en manden, én nieuwe sloten voor zijn huis. Zijn huissleutels lagen namelijk ook in de kar.

Bijdragen aan een oplossing

Groot wil wat overblijft van het ingezamelde geld gebruiken om een stichting op te zetten: de Zwerfinator Foundation. Hij hoopt op die manier nog meer onafhankelijk onderzoek te kunnen doen naar zwerfvuil en zo bij te dragen aan een structurele oplossing.

