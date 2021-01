Nieuwe binnenstad krijgt vorm: minder seks en drugs

Beeld ANP

Dit alles valt op te maken uit het debat dat de gemeenteraad donderdagavond voerde, waarin zo ongeveer de toekomst van de gehele binnenstad werd besproken. Daarmee was het, zoals VVD-woordvoerder Daan Wijnants het betitelde, een ‘historisch debat.’

Drie voorstellen

Op tafel lagen drie voorstellen van burgemeester Halsema: de aanpak van de binnenstad, de toekomst van prostitutie op de Wallen en minder coffeeshops, die het liefst geen toeristen meer mogen ontvangen.

Deze drie voorstellen hangen met elkaar samen. De aanpak van de binnenstad moet onder meer het massatoerisme in het historische hart beteugelen, opdat Amsterdammers zich daar weer thuis voelen. De stad wil graag ‘kwaliteitstoeristen’ aantrekken – gezinnen, museumbezoekers, culinaire liefhebbers – en minder hasjtoeristen.

Daarvoor is een ander imago nodig: minder seks en drugs in de binnenstad. Dus ligt ook een plan op tafel om een erotisch centrum te openen, ver buiten de Wallen. Dit is alleen exploitabel als het aantal ramen op de Wallen ‘wezenlijk’ afneemt. Ook het aantal coffeeshops in dit deel van de stad moet omlaag en, als het aan Halsema ligt, zijn toeristen niet meer welkom.

In de raad tekenen zich verschillende meerderheden af voor de plannen. Kort gezegd: de aanpak van het massatoerisme en een opknapbeurt voor de binnenstad, die nu vooral ingericht is voor buitenlandse gasten, kan in de gemeenteraad op brede steun rekenen. “Dit gaat over een reset van Amsterdam als bezoekersstad,” aldus Dennis Boutkan (PvdA). “Toeristen zijn welkom om te genieten van de schoonheid en vrijheid van de stad, maar niet tegen elke prijs.” Diederik Boomsma (CDA): “We moeten stevig ingrijpen.”

Meerderheid voor erotisch centrum

Een erotisch centrum in de stad kan ook rekenen op een meerderheid van de raad. Ook als de consequentie daarvan is dat een deel van de ramen op de Wallen dicht moet. CDA en ChristenUnie willen al langer ramen sluiten, PvdA, SP steunen de plannen en de grootste oppositiepartij VVD is al om. Nieuw is dat ook GroenLinks, de grootste partij in de raad, donderdagavond steun uitsprak voor sluiting van een ‘wezenlijk deel’ van de ramen. Eerder wilde GroenLinks niets weten van gedwongen sluiting. D66 lijkt dezelfde omslag te maken, al moet het totaal aantal werkplekken voor sekswerkers in de stad hierbij gelijk blijven.

De aanpak van de coffeeshops ligt ingewikkelder. Een vermindering van het aantal shops in de binnenstad kan op steun rekenen in de raad, maar het weren van toeristen niet zonder meer. Vooral oppositiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie steunen dit idee. Maar coalitiepartijen D66, GroenLinks, PvdA en SP twijfelen hevig over de plannen van de burgemeester, vooral uit vrees voor straathandel. “Ik vrees een groei van ongezond drugsgebruik onder bezoekers, en de impact van straathandel op onze jongeren,” aldus Alexander Hammelburg (D66). De partijen willen geen blokkade opwerpen in dit stadium en wachten op een uitvoeringsplan van de burgemeester en stellen een expertmeeting voor. Denk zal een motie indienen om toeristen niet te weren uit de coffeeshops.

Extra onderzoek

Halsema beloofde extra onderzoek naar de effecten van het blowverbod voor toeristen, en vroeg zich af of het ook denkbaar zou zijn dat de straathandel hierdoor juist zou afnemen. “Krijgen we meer dealers, of breiden de bestaande dealers hun assortiment uit?”

Volgens Halsema is de straathandel van harddrugs de afgelopen jaren juist gegroeid. In maart komt een aanpak om die terug te dringen. Politiechef Peter Holla zei dat er in de zuidelijke grensgemeenten goede ervaringen zijn met het bestrijden van straathandel. “We realiseren dat er naar de politie gekeken wordt, we voelen de verantwoordelijkheid.”