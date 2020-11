Nieuwe bibliotheek Postjesweg geopend, ondanks dreigende bezuiniging OBA

De opening van de nieuwe OBA-vestiging aan de Postjesweg in West. Beeld Eva Plevier

Driemaal is scheepsrecht is de titel die schrijver Ally Blake gaf aan haar roman over de licht ontvlambare Rosie en de knappe biljonair Cameron, maar de woorden hadden ook heel goed op de pui kunnen staan van de nieuwe vestiging van de OBA aan de Postjesweg. Nadat er door de jaren heen al twee keer een buurtbibliotheek werd wegbezuinigd in de wijk, ging donderdagochtend toch gewoon weer een nieuw filiaal open, met achtduizend titels, werkplekken in een eigentijds interieur en met uitstekende koffie.

De opening vond plaats in kleine kring, vanwege de coronamaatregelen. “Het plan was om hier te staan met heel veel schoolkinderen,” vertelde OBA-directeur Martin Berendse. “Dat feest kon helaas niet doorgaan. Maar we zijn vooral blij dat de bibliotheken weer open kunnen. En helemaal omdat we na ruim zeven jaar weer terug zijn in de buurt van het August Allebéplein. Het is onze vaste overtuiging dat er een bibliotheek in Slotervaart/Overtoomse Veld moet zijn en blijven.”

Dat is ook de mening van Abdelkader Benali, als schrijver aanwezig in de boekenkast, maar ook bewoner van een van de appartementen van het complex New West waarin de OBA een plek heeft gevonden. Benali heeft zich persoonlijk ingespannen om de bibliotheek naar het gebouw te halen. “Er was ruimte voor een maatschappelijke voorziening. Het is voor de wijk enorm belangrijk dat de bibliotheek weer terug is. Ook vanwege de uitstraling. Een bibliotheek staat voor beschaving en geeft een veilig gevoel.”

Lopen of fietsen

De vestiging aan de Postjesweg past in de nieuwe formule van de buurtbibliotheken, zoals de OBA die de afgelopen jaren ook in Noord en Bos en Lommer heeft geopend. Dat recept slaat aan, vertelde Berendse. Het bezoek aan de buurtbibliotheken is met 40 procent gestegen, van 1,8 naar 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Vooral voor kinderen is het belangrijk om een bieb in de buurt te hebben. Berendse: “Alle kinderen van Amsterdam moeten zelf naar hun bibliotheek kunnen lopen of fietsen.”

De OBA-directeur sprak ook over de dreigende bezuiniging op het budget in de nieuwe coronabegroting van de gemeente. Met ingang van 2023 krijgen de bibliotheken structureel anderhalf miljoen euro minder, was vorige maand de boodschap van het stadsbestuur. Berendse kaatste de bal meteen terug door de gedwongen sluiting in het vooruitzicht te stellen van een viertal filialen in achterstandswijken, een onaangenaam perspectief voor het progressieve stadsbestuur.

Nagelbijten

De tegenzet bleef niet zonder resultaat. Berendse vertelde de afgelopen weken steun te hebben gekregen van politieke partijen in de gemeenteraad en stadsdeelcommissies. De wethouder heeft inmiddels aangekondigd nog eens goed naar de materie kijken. “We verwachten in de komende weken meer duidelijkheid te krijgen,” aldus Berendse. “Het blijft dus nog even nagelbijten, maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat er in deze tijd buurtbibliotheken zouden moeten sneuvelen.”

Wat de OBA betreft, komen er in de komende jaren juist nog meer buurtbibliotheken bij. Berendse pleit ervoor het aantal bibliotheken in de stad te laten meegroeien met de bevolking, zoals dat ook gebeurt met scholen, sportvelden en parken. “Het is al tientallen jaren een uitgangspunt dat er per 30.000 inwoners een buurtbibliotheek moet zijn. Dat betekent dat we in Nieuw-West met zijn 160.000 inwoners aan de komst van een vijfde vestiging moeten werken, en vast moeten nadenken over een zesde.”