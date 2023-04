Nieuwe Bib Gourmands voor twee horecazaken in Amsterdam: ‘We hadden vanochtend al champagne’

Restaurant Lazuur in Noord. Beeld Eva Plevier

De Bib Gourmand wordt uitgedeeld aan restaurants met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Op 24 april maakt Michelin de volledige lijst van Nederlandse restaurants met deze onderscheiding bekend. Toch laat de bandenproducent alvast weten dat acht restaurants bekroond worden met een Bib Gourmand, waaronder twee uit Amsterdam.

‘Trots op het team’

“Eigenlijk zijn we best verrast,” reageert chef-kok en mede-eigenaar Sherif Khalil (42) van Lazuur op het Purmerplein. “Het is gewoon nog niet tot ons doorgedrongen.” We waren net open, toen plots de hele coronaperiode kwam. Telkens open, dicht, open was nou niet echt bevorderlijk voor de zaak. Dus ik ben vooral supertrots op het team. Dat we dit met z’n allen hebben kunnen bereiken, is heel bijzonder. Echt heel vet.”

Ook sterrenchef Joris Bijdendijk (38) van Wils Bakery Café is door het dolle heen. “Wat is dit waanzinnig. Vanochtend vroeg zijn we al begonnen met de champagne en er werden ook meteen bloemen bezorgd. We zijn echt megablij.” Volgens Bijdendijk, ook schrijver van de rubriek de Keukenhulp in Het Parool, is de onderscheiding voor de bakkerij extra bijzonder. “Nog nooit werd een bakkerij bekroond tot Bib Gourmand. Zonder meer een primeur.”

Khalil denkt niet aan grote veranderingen op de kaart. “We gaan door met wat we altijd doen: hard werken en zodoende proberen er elke dag weer iets moois van te maken.” De mede-eigenaar denkt dat Bib Gourmand een positieve ontwikkeling is voor stadsdeel Noord. Ons restaurant ligt behoorlijk afgelegen in Noord. Zo zetten we Noord echt op de kaart.”

En nu een feestje? Dat dacht Khalil niet. “We moeten vandaag gewoon werken. Maar wie weet komen de bubbels vanavond wel tevoorschijn. Dat hebben we wel verdiend.”

Onderscheidend

Bijdendijk vermoedt dat Wils Bakery Café de Bib Gourmand heeft gekregen omdat ze onderscheidend zijn. Wils Bakery Café is namelijk niet alleen een bakkerij, maar ook een bistro voor lunch en diner. “Dat bestond in Nederland nog niet op deze manier. Daarnaast hebben we meesterkok Rudolf Bos die als de beste kan koken, en Sander van Loenen Martinet is de fijnste gastheer van Amsterdam.”

Het hebben van een Bib Gourmand zegt volgens Bijdendijk veel over de kwaliteit van een restaurant. “In een voor mij onbekende omgeving of stad, kijk ik vaak of er een restaurant met een Bib Gourmand is.” Je weet dan namelijk meteen dat je waar voor je geld krijgt. Zo’n bekroning is werkelijk een droom.”

‘Vanochtend vroeg zijn we al begonnen met de champagne’, vertelt sterrenchef Joris Bijdendijk (39) van Wils Bakery Café . Beeld Rinze Vegelien