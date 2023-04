Nieuwe bestuurders Landsmeer hopen dat het politieke slagveld nu achter hen ligt

Voor de tweede keer in een jaar tijd werd een nieuw college geïnstalleerd in het gemeentehuis van Landsmeer. Jacobien van Boeijen van GroenLinks blijft aan als wethouder, en twee nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd: Niels Bonenkamp (VVD, links op de foto) en Bas ten Have (D66), die bloemen krijgt van burgemeester Léon de Lange. Beeld Dingena Mol

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Ook voor het bestuur van Landsmeer, dat maandagavond een doorstart maakte met de installatie van drie wethouders: Jacobien van Boeijen van GroenLinks, Niels Bonenkamp van de VVD en Bas ten Have van D66. De drie partijen hebben een samenwerkingsagenda opgesteld die inmiddels ook de steun heeft gekregen van PvdA en CDA, samen goed voor een benauwde meerderheid van acht van de vijftien zetels.

De installatie volgde op een tumultueuze week waarin de eenmansfractie van Positief Landsmeer de gang naar de kantonrechter maakte in een poging de benoeming van de wethouders tegen te houden. De rechter nam de zaak niet in behandeling, maar de toon was gezet. Ook donderdag deed fractievoorzitter André La Fontaine nog een symbolische poging om de installatie van de agenda te halen, maar hij wist vooraf dat daarvoor geen steun te vinden was.

Politiek slagveld

Het eerste jaar na de verkiezingen van 2022 verliep rampzalig voor politiek en bestuur in Landsmeer. Eerst stuurde de raad wethouder Marion Breij heen met een motie van wantrouwen, daarna viel ook de coalitie van Lokaal Landsmeer, GroenLinks, CDA en Positief Landsmeer. Toen de kruitdampen eenmaal waren opgetrokken, bleken de zeven fracties waarmee de raad aan de nieuwe periode begon, zich door onvrede en tweespalt te hebben uitgebreid tot tien.

De nieuwe coalitie had maandag begrijpelijk weinig behoefte om terug te blikken op het politieke slagveld van de afgelopen maanden en riep bij monde van de verschillende fractievoorzitters de raad op de blik nu toch vooral op de toekomst te richten en samen aan de slag te gaan voor de burger. Mandy Elfferich namens D66: “Laten we samen vooruitkijken.” Bonenkamp: “Laten we kijken naar de toekomst.” Van Boeijen: “Uit een crisis kun je sterker tevoorschijn komen.”

De voormalige coalitiepartijen Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer, die in januari hardhandig uit het zadel werden gewipt, dachten daar anders over. Er staan nogal wat oude politieke koeien in de sloot in Landsmeer, en met name La Fontaine hengelde ze in zijn bijdragen een voor een op het droge. Hij omschreef het afgedwongen vertrek van wethouder Breij als een karaktermoord, en wilde van de nieuwe wethouders weten hoe ze daar tegen aankeken.

‘Samen een borrel drinken’

Bonenkamp en Van Boeijen kennen La Fontaine langer dan vandaag, voor nieuwkomer Ten Have was het een eerste kennismaking. Hij pleitte in zijn presentatie voor een betere sfeer in de raad, een sfeer van elkaar wat gunnen, van productieve vergaderingen die om elf uur klaar zijn en worden afgerond met het samen drinken van een borrel. In het licht van de Landsmeerse politieke geschiedenis kan dat vredige vergezicht gerust worden gezien als een harde breuk met het verleden.

Ten Have was eerder raadslid en wethouder in Waterland, de gemeente die een plan om te fuseren met Landsmeer en Oostzaan van de hand wees. Hij ging, constructief natuurlijk, in op het imago van Landsmeer als potentiële partner. “Een positieve uitstraling helpt in een fusieproces. Andere gemeenten moeten denken: daar hebben ze hun zaken op orde, daar wil ik wel een beschuitje mee eten.” Een lang strafblad van bestuurlijke en politieke problemen werkt in dat verband averechts.

Dat de rijen nog lang niet zijn gesloten in Landsmeer, bleek uit de stemming over de benoeming van de nieuwe wethouders. Bonenkamp en Ten Have kregen negen stemmen van de veertien aanwezige raadsleden, en dus vijf stemmen niet. De oppositie kondigde aan in het presidium te willen praten over de liefdesrelatie van wethouder Bonenkamp met fractievoorzitter Elfferich van D66. Een meerderheid zal geen moeite hebben met de verhouding, maar goed voor de sfeer is zo’n gesprek ook niet.