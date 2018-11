Nieuwe belasting op attracties voor dagjesmensen

Een belasting op attracties is mogelijk, zowel juridisch als in de uitvoering

Momenteel bezoeken jaarlijks ongeveer 21 miljoen mensen de stad. Maar lang niet al die toeristen betalen belasting. Alleen wie blijft slapen in een hotel of Airbnb draagt (in 2019) 7 procent toeristenbelasting per nacht af.



Attractiebelasting

Dagjesmensen, die bijna de helft van het jaarlijkse bezoekersaantal uitmaken, blijven buiten schot. Dit zijn meestal bezoekers uit andere delen van Nederland en uit Duitsland en België. Kock broedt op maatregelen om ook deze groep te laten bijdragen en introduceerde in De Balie een nieuwe attractiebelasting.



"Een belasting op attracties is mogelijk, zowel juridisch als in de uitvoering, dat hebben we al onderzocht", zei Kock. "Maar dat kan alleen als Amsterdammers ook gaan meebetalen. En daar wil ik graag het gesprek over aangaan." Tijdens het debat had Kock het over een taks van ongeveer 75 eurocent tot 1 euro per verkocht ticket.



Bepaalde attracties kennen momenteel al zo'n taks, zoals de vermakelijkheidsretributie (VMR) op rondvaarten. Elke passagier betaalt in de ticketprijs automatisch 66 cent die de reder moet afdragen aan de gemeente. Jaarlijks levert die taks rond de vier miljoen euro op.



Tricky onderwerp

Een probleem met het invoeren van een belasting op attracties is dat ook Amsterdammers erdoor getroffen zullen worden. Want de stad mag niet zomaar haar eigen inwoners vrijstellen van een nieuwe belasting. Ook is het bijna onmogelijk om een heffing te verzinnen die wel geldt voor typisch toeristische attracties als de Amsterdam Dungeon, Madame Tussauds of het Seksmuseum, maar niet voor lokale publiekstrekkers als Artis.



"Ik wil daarom het gesprek aangaan met de stad. Als de stad zegt: dit is het slechtste idee in tijden, dan moeten we daar ook wat mee", zei Kock. Hoe hij de mening van de stad wil gaan peilen is nog niet precies duidelijk. "Het is een tricky onderwerp, want je mag geen onderscheid maken tussen Amsterdammers en niet-Amsterdammers."



Of en wanneer de belasting op attracties wordt ingevoerd, wil Kock bepalen nadat de dialoog met de stad is afgerond. Ook de gemeenteraad zal zich nog over de kwestie buigen.