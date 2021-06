Nieuwe bakkerijen in de stad: tijdelijke coronatrend of blijvertjes?

Bakkerij Kometenbrood dit najaar, toen het brood nog vanuit de bakkerij aan huis kon worden verkocht. Inmiddels is de bakkerij te klein voor de vraag en staat een grotere zaak in Buiksloterham op de planning. Tot die tijd wordt het brood verkocht bij Cometa, Kometensingel 152A. Beeld Jurre Rompa

Rise Bakery in De Pijp, Stadsbakkerij As in de Czaar Peterbuurt, Kometenbrood en Kraakbrood in Noord en Ulmus, Fort Negen en Focacceria in West: allemaal nieuwe, kleinschalige Amsterdamse bakkerijen. “Een mooie ontwikkeling, die de laatste tijd in sneltreinvaart is gekomen,” zegt Issa Niemeijer-Brown (47). Hij is eigenaar van bakkerij Gebroeders Niemeijer in Centrum en schrijver van Een boek over brood, dat in september 2020 verscheen.

“Toen we dertien jaar geleden begonnen met Gebroeders Niemeijer was het bijzonder wat wij deden. Inmiddels is ambachtelijk bakken steeds populairder geworden.” Volgens Niemeijer-Brown zijn consumenten zich meer en meer gaan interesseren voor lokaal, eerlijk en gezond eten, en dus ook voor ambachtelijk geproduceerd brood.

Dat beaamt Peter Scholliers (67), emeritus hoogleraar sociale ­geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en auteur van het boek Brood – een geschiedenis van bakkers en hun brood: “Mensen willen meer dan voorheen weten: waar komt het graan vandaan? Is het biologisch geteeld? En hoe wordt mijn brood precies gebakken?” We zijn, meent Scholliers, in toenemende mate geïnteresseerd in dat wat lekker smaakt, en wat tegelijkertijd authentiek is. Hiervoor zijn we bereid om meer te betalen dan voor een supermarktbrood.

Halfje wit en een tompouce

Opvallend is echter dat het aantal Nederlandse bakkerswinkels al jaren afneemt: van 3819 in 2015 en 3631 in 2020, naar 3525 begin dit jaar. Een daling van 7,7 procent, volgens Susanne Danes (38) van FoodBase, dat landelijk onderzoek doet naar cijfers en trends in de bakkerssector. “Tegelijkertijd zien we in 2020 ten opzichte van 2019 een stijging van tien procent in het totale aantal kilo’s brood dat Nederlanders jaarlijks bij de bakker halen,” aldus Danes.

Volgens Scholliers valt dit te verklaren doordat traditionele bakkers, waar je een halfje wit en een tompouce haalt, vaker hun deuren sluiten. En dan vooral in kleinere plaatsen en dorpen, waar het winkelgemak het meestal wint van het willen omrijden voor een speciaal product. Scholliers: “Supermarkten hebben hierop ingespeeld door fabrieksbrood te maken dat biologisch is of ‘met liefde en passie’ gemaakt. In grote steden als Amsterdam doen de supermarkten niet anders, maar daar heb je een bakker, kruidenier, groenteboer, wijnwinkel, en allemaal op loopafstand.” Die nabijheid helpt kleinere bakkerijen in de stad om te overleven.

Alles met de hand

De traditionele bakkers sluiten weliswaar, maar vooral in grote steden is een nieuwe generatie bakkers opgestaan, die geen banden heeft met de traditionele bakkerswereld, ziet Scholliers. “Deze mensen hebben een heel andere achtergrond en besluiten een bakkerij te openen vanuit een ideaal: ze willen alles met de hand maken, en werken met lokale, duurzame ingrediënten. Ik heb de indruk dat de pandemie de opkomst van dit soort bakkers in een stroomversnelling heeft gebracht.”

Lard Breebaart (43) is hier een schoolvoorbeeld van. Aan het begin van de pandemie maakte hij zijn eerste zuurdesembrood, dat niet alleen bij hem zelf, maar ook bij zijn buurtgenoten in de smaak viel. “Als freelancer in de marketing dacht ik: ga ik tijdens de lockdown heel veel moeite doen om klussen binnen te halen? Of zal ik met iets aan de slag wat ik echt leuk vind: brood bakken?” De zaken gaan goed, maar Breebaart heeft drukkere tijden gekend. “In de coronapiek stonden er meterslange rijen. Sommige klanten kwamen van de andere kant van Noord gewandeld, als uitje.” Inmiddels is het wat rustiger. “Mensen gaan weer sporten of naar familie op zaterdagochtend.”

Dat is voor Elin de Jong (32) niet anders. Toen ze in oktober 2020 samen met partner Yoeri Joosten (31) hun Ulmus Bakkerij opende, zat het aantal klanten ver boven hun prognoses. “Nu hebben mensen weer andere dingen te doen, en zie je dat de vraag wat afneemt.” Toch maken de bakkers zich geen zorgen. “Als mensen eenmaal hebben ervaren hoe lekker het is om goed, eerlijk brood te eten, dan gaan ze denk ik niet meer terug naar fabrieksbrood,” zegt Breebaart.

Maarten Langeslag (32) van de pas geopende bakkerij Fort Negen denkt er hetzelfde over. “Al voor corona zag je de trend dat mensen bewuster bezig zijn met wat ze eten. En die groep groeit alleen maar.” Dat beaamt Renee Pater (37), eigenaar van Bbrood, dat in maart de elfde vestiging in de stad opende. Volgens Pater zat brood jaren in een kritische hoek, door boeken als De Voedselzandloper en Broodbuik.

Geen eendagsvlieg

“De tendens was dat brood ongezond zou zijn. Dat beeld is nu totaal anders; mensen weten dat brood heel gezond kan zijn, met de juiste ingrediënten en bereidingswijze. Onze klanten hebben daar steeds meer interesse voor; zo vragen ze wat voor tarwerassen wij gebruiken.”

Ook Scholliers denkt dat de nieuwe generatie bakkers geen eendagsvlieg zijn. “Dit soort nieuwe bakkerijen is een wereldwijd fenomeen. Van Nederland tot de VS en van Frankrijk tot Australië. De grootstedelijke kleine bakker lijkt stand te houden en wint een klein beetje terrein op supermarkten.” Volgens Issa Niemeijer-Brown hangt het ervan af of mensen, nu het gewone ­leven weer aantrekt, moeite willen blijven doen voor goed eten. “Maar ik verwacht het wel. Wat mij betreft hebben deze Amsterdamse bakkerijen zeker bestaansrecht.”