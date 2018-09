Nieuwe baas voor McDonald's Nederland

Dito is nu nog hoofd voor onder meer marketing en communicatie bij McDonald's in Nederland.



Dito begon zijn carrière bij snoep- en diervoedingfabrikant Mars en deed ook ervaring op bij bierbrouwer AB-InBev. Sinds 2015 is hij bij McDonald's in dienst. Hij krijgt nu de teugels in handen van een concern met 245 vestigingen en 20.000 medewerkers in Nederland.



Hamburgerketen

Steijaert werkt sinds 2001 bij de hamburgerketen en gaf sinds 2015 leiding aan de Nederlandse restaurants. Zijn ouders waren al franchisenemers bij de fastfoodketen.



Onder zijn leiding groeide de omzet en de klanttevredenheid. Hij wordt in zijn nieuwe functie vanuit Amsterdam verantwoordelijk voor de operaties in Rusland, Zwitserland, Italië, Spanje, Polen, Nederland, Oekraïne, België, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Portugal.