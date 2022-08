Nieuwe arrestaties om bedreigingen Femke Halsema

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam Beeld ANP

De twee aangehouden mannen zijn 21 en 23 jaar oud en komen uit Veenendaal en Dordrecht. Ze werden eind juni, begin juli gearresteerd. Ook de drie mannen die eerder zijn gearresteerd, zijn geen Amsterdammers; ze komen uit Den Bosch, Dokkum en de gemeente Hollands Kroon.

De burgemeester heeft aangegeven dat ze met de verdachten in gesprek wil via mediation. Na afloop van deze gesprekken besluit het OM – onafhankelijk – of het de vervolging van de verdachten doorzet. Het OM meldt dat er nog meer arrestaties kunnen volgen.

Ajaxhuldiging in de Arena

Halsema kreeg de bedreigingen naar aanleiding van haar besluit om de Ajaxhuldiging op 11 mei vanwege de 36ste landstitel niet op het Museumplein, maar in de Johan Cruijff Arena te laten houden. Dit gebeurde omdat er te weinig beveiligingspersoneel beschikbaar was om de huldiging op het Museumplein ordentelijk te laten verlopen. ‘Halsema sterf lekker een pijnlijke dood’ en ‘Ik hoop dat Halsema er snel aan gaat’’ waren enkele van de tientallen bedreigingen die de burgemeester om haar oren kreeg.

Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer blijkt dat vrouwelijke politici met meer haat en agressie worden bejegend dan hun mannelijke collega’s.