Nieuwe app moet statushouders sneller laten integreren

Het is het eerste digitale platform in Nederland waar informatie voor asielzoekers en statushouders gebundeld en in meerdere talen wordt aangeboden.



Dat is belangrijk, vinden de gemeente en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, want bij aankomst in Nederland krijgt deze groep grote hoeveelheden informatie van verschillende organisaties en instanties op zich afgeworpen. Het is dan niet makkelijk om in een vreemde taal de weg te vinden.



Basisinformatie

'Het kost begeleiders vanuit Vluchtelingenwerk en de gemeente veel tijd om de basisinformatie aan een statushouder uit te leggen,' zegt Wethouder Rutger Groot Wassink in een persbericht. 'De NL-app moet de statushouders ondersteunen in de informatievoorziening en helpen bij een snelle en goede integratie.'



De app moet van versnipperde informatie een overzichtelijk geheel maken. Er staan zes thema's centraal: leefomgeving, geld, werk, gezondheid, juridisch en integratie. De informatie wordt aangeboden in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinyaans (Eritrese taal).



De app biedt zowel landelijke als specifiek gemeentelijke informatie. Op dit moment is Amsterdam de eerste gemeente die informatie heeft aangeleverd voor de app. Het idee is dat andere gemeenten volgen.



Vanaf 31 januari 2019 is de app te gebruiken. De demo van de app is eind 2018 getest door 150 asielzoekers en statushouders.