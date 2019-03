Nieuwe anonieme getuige in zaak Staatsliedenbuurt: QQ

A. kon vluchten voor de schutters, maar zijn vrienden Saïd el Yazidi en Youssef Lkhorf werden met grof geweld op straat geliquideerd en twee motoragenten werden van dichtbij met een kalasjnikov beschoten.

Die getuigenis van Benaouf A. is een belangrijk onderdeel van het bewijs op grond waarvan verdachten Anouar B. en Adil A. levenslang hebben gekregen van de rechtbank.



Leugenaar

In het criminele milieu gaan hardnekkige verhalen dat naasten van Anouar 'Popeye' B. met grof geld (criminele) getuigen aan het werven zijn geweest die de cruciale getuige Benaouf A. als leugenaar moeten wegzetten.



Er zijn in hoger beroep meerdere getuigen opgedoken die zeggen dat Benaouf A. hen persoonlijk heeft verteld dat hij over de herkenning heeft gelogen. Het gaat om criminelen die met hem gedetineerd hebben gezeten.



Ook is er, in het vóórdeel van Benaouf A., een voor moord veroordeelde Kroatische crimineel opgedoken die zegt dat hem in de gevangenis tot wel twee ton is geboden een valse verklaring af te leggen over Benaouf A. waardoor Anouar B. 'vrij zou komen'.



Geflasht

Ook is een filmpje opgedoken waarin een Amsterdamse crimineel zegt dat Benaouf A. hem heeft verteld dat hij ze (Anoaur B. en medeverdachte Adil A.) 'effe goed geflasht had' (te grazen genomen) met zijn verklaring over zijn herkenning van Anouar B. in de Audi van de schutters.