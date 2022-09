Nieuwe Amsterdamse school moet techniek aantrekkelijker maken

De bedoeling is dat techniek zo aantrekkelijk wordt voor nog meer jongeren in Amsterdam én ook populairder onder meisjes. Beeld Getty Images

Vier Amsterdamse scholen zijn al vijf jaar bezig om techniekschool Tasc te realiseren. Het Mundus College, Montessori College Oost, Bredero Beroepscollege en Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) hebben nu nog allemaal een eigen techniektak op school. Dat verandert vanaf schooljaar 2023/2024. Dan opent Tasc haar deuren: een hypermoderne techniekcampus voor het vmbo waar het bedrijfsleven en het mbo samen­werken en waar alle vmbo techniekopleidingen van de stad onder hetzelfde dak worden ondergebracht.

Populairder onder meisjes

“Elk bestuur of elke school had het moeilijk om de techniek op school up-to-date te houden en voldoende leerlingen te trekken”, zegt Percy Henry, schoolbestuurder van scholenkoepel Esprit. “Door ons te verenigingen kunnen we een aantrekkelijke moderne techniekopleiding aanbieden. Het wordt een echte moderne vakschool.”

De bedoeling is dat techniek zo aantrekkelijk wordt voor nog meer jongeren in Amsterdam én ook populairder onder meisjes.

Nederland heeft een groot tekort aan personeel en vooral technici zijn schaars. Het tekort aan technici is inmiddels zo groot dat de milieudoelen van het kabinet in gevaar komen, waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving begin deze maand nog.

46000 vacatures

Alleen de netbeheerders in Nederland hebben al 13.000 mensen nodig om de energiesector te moderniseren en de duurzaamheidsdoelen te halen.

Volgens het UWV is het aantal vacatures voor de relevante technische beroepen de afgelopen tijd gestegen tot bijna 46.000 in het derde kwartaal van 2021.

De nieuwe Amsterdamse techniekschool zal in de komende jaren nauw samenwerken met het mbo en met het bedrijfsleven om de doorstroming van het vmbo naar het mbo en het bedrijfsleven zo gemakkelijk mogelijk te maken voor technici in spe.

Vanaf augustus zit Tasc eerst vijf jaar aan de Darlingstraat in Zuidoost, daarna verhuist de school naar het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord. Daar is nu nog ontmoetingsplek De VerbroederIJ gevestigd.