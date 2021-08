Nieuwe Amsterdammers moeten maanden wachten op inschrijving

Nieuwe Amsterdammers moeten vaak wel maanden wachten tot ze zich kunnen inschrijven. Beeld Getty Images

Mensen die in het buitenland wonen en naar Amsterdam willen komen, moeten zich verplicht binnen vijf dagen na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wie dat niet doet, riskeert een boete van minstens 240 euro. Maar ook al willen sommigen zich graag inschrijven: ze kunnen pas in september of zelfs oktober terecht.

De 25-jarige George Vournas die in Amsterdam zijn bachelorstudie deed en in Utrecht zijn masteropleiding gaat afronden, heeft het afgelopen coronajaar in Griekenland gewoond, waar hij vandaan komt. Hij probeerde op 23 juli een afspraak te maken bij de gemeente, maar kan pas op 31 augustus terecht. “Ik weet niet hoe het nu zit met mijn bankrekening en verzekering,” zegt hij.

Nog langer wachten moet Manon (23), die in het Verenigd Koninkrijk haar psychologiestudie heeft afgerond en half augustus terugkeert in Amsterdam. Zij kan pas op 25 oktober terecht in stadsdeel Oost. En de 50-jarige zorgverlener Elisabeth die na zes jaar in Afrika eind juli terugkwam naar Amsterdam, kan zich pas 15 oktober met man en kinderen melden bij stadsdeel Zuid. Beiden willen ze niet met hun achternaam in de krant uit angst voor de gevolgen hiervan voor hun werk; hun achternamen zijn bekend bij de redactie.

Voor Elisabeth is de inschrijving een bron van kopzorgen, want over twee weken begint haar werk. Maar hoe doe je dat als je niet ingeschreven staat? “Ik kan geen auto kopen, en als ik nu ziek word, ben ik niet verzekerd,” zegt Elisabeth. De kinderen heeft ze ingeschreven op school, maar ze heeft geen idee of de school dat accepteert zonder registratie. “In feite ben ik hier nu illegaal, zo voelt dat althans.”

Gebrek aan capaciteit

Een werknemer van de gemeente Amsterdam, die anoniem wenst te blijven wegens zijn baan, stelt dat hij de laatste drie weken vaak ‘nee’ heeft moeten verkopen aan de mensen die hij aan de lijn krijgt. Volgens hem is de wachttijd al een klein jaar langer dan de verplichte maximaal vijf dagen: het gaat dan om drie tot vijf weken. Sinds juni rijst het de pan uit.

“Als mensen hierover vragen stellen, moet ik hen vertellen dat ik het ook niet weet. De gemeente is voor mij net zo frustrerend als voor hen.”

Een woordvoerder van wethouder Touria Meliani (Dienstverlening) bevestigt dat er sprake is van een achterstand door een gebrek aan capaciteit. In juni werden veel meer reisdocumenten aangevraagd dan normaal, toen Amsterdammers weer op pad mochten.

Ook moesten tussen de 4000 en 5000 internationale studenten zich plots melden en inschrijven bij het stadsloket, waar dat voorheen op de universiteiten en hogescholen gebeurde. Dat lukt nu wegens corona niet: men kan daar geen 1,5 meter afstand houden. Die anderhalve meter afstand lukt wel bij het stadsloket, maar dat zorgt er wel voor dat minder Amsterdammers tegelijk kunnen worden geholpen.

Wietske de Bruijn van het International Student Network Amsterdam zegt het probleem te herkennen, maar dat het ook in andere grote steden speelt.

Vervroegd

Voor internationale studenten is volgens de woordvoerder een apart registratiesysteem opgetuigd, zodat er weer ruimte vrijkomt om afspraken te vervroegen. Van 211 mensen die hun afspraak in augustus, september of oktober hadden staan, is de afspraak al vervroegd; bij 140 mensen is dat nog niet gelukt. Amsterdammers zoals Manon en Barbara die woensdag en donderdag hun afspraak maakten, moeten nog worden gebeld. Ook Vournas, die eind juli al zijn afspraak maakte, is nog niet gebeld. De Bruijn meldt dat enkele studenten wel al hun afspraak hebben kunnen vervroegen.

De woordvoerder adviseert mensen met haast om te bellen om een spoedafspraak. “Je hoeft niet twee maanden als ongedocumenteerde in Amsterdam te leven.”