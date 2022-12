Nieuwe Amfi-directeur José Teunissen moet van de modeschool weer een veilige plek maken

José Teunissen.

De afgelopen jaren kwam het instituut veelvuldig negatief in het nieuws. Volgens een vernietigend onderzoeksrapport was Amfi zeker tien jaar geen veilige leer- en werkomgeving. Studenten hadden te maken met een te hoge werkdruk, werden geïntimideerd door docenten en konden nergens met hun klachten naartoe.

Kritiek was er ook op de directie van Amfi. De werkdruk voor docenten was te hoog, er was een gebrek aan koers, visie en strategie en het managementteam nam te weinig verantwoordelijkheid voor organisatie, planning en roostering. Naar aanleiding hiervan stapte directeur Dirk Reynders begin dit jaar op.

José Teunissen (63) moet van Amfi weer een plek maken waar het veilig is. Teunissen: “Amfi is een internationaal erkend mode-instituut dat zich in de voorhoede van het werkveld beweegt. Het lijkt me belangrijk dat Amfi die positie vasthoudt, vanuit een cultuur waarin divers talent en verschillende culturele achtergronden vooropstaan, en een nadruk ligt op empathie en samenwerking in plaats van op competitie.”

Toonaangevend mode-instituut

Teunissen is momenteel decaan van de School of Design and Technology aan het College of Fashion van de University of the Arts in Londen (UAL) en professor in Fashion Theory. Daarnaast is zij (hoofd)onderzoeker bij verscheidene Europese modeprojecten. Eerder was ze lector modevormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, Enschede en Zwolle (ArtEZ).

Decaan Frank Kresin zegt ervan overtuigd te zijn dat Teunissen van Amfi een prettige en sociaal veilige plek maakt, waarin studenten en medewerkers zich welkom, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. Kresin: “Zij is een ervaren leider die aan het roer stond van een prestigieus mode-instituut dat ze op een nieuwe koers heeft gezet. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Amfi onder haar bezielende leiding zal floreren.”

Teunissen begint in maart en volgt interim-directeur Louise ter Kuile op, die de opleiding vanaf januari 2022 leidde.

‘Nooit meer’

De modeschool Amfi raakte in 2020 in opspraak wegens racisme, mede door docenten die racistische en seksistische opmerkingen maakten. De tweede golf van kritiek brak los naar aanleiding van een artikel over Moam-oprichter Martijn N. in Het Parool en NRC waarin hij door 28 mannen wordt beschuldigd van seksueel geweld.

De modeman is oud-student van het Amfi, werd meermaals bijna weggestuurd, maar was tot 2020 nog aan de opleiding verbonden als examinator. Het Amfi zei geschrokken te zijn van de berichten en een grote waarde te hechten aan een veilige leeromgeving voor iedereen. Veel studenten vonden dit hypocriet, omdat ze het niet als veilig hebben ervaren: talloze studenten hielden een burn-out, depressie of faalangst aan het Amfi over.

Naar aanleiding hiervan liet Amfi zelf een onderzoek uitvoeren, waarin dit beeld werd bevestigd. Frank Kresin zei toen dat dit ‘nooit meer’ mag gebeuren.