Nieuwe ambulance moet druk op spoedpost verlichten

Een andere reden van de drukte is het gebrek aan doorstroming van de patiënten. De spoedafdelingen in de stad stromen meerdere malen per week zo vol dat ze tijdelijk een opnamestop moeten afkondigen, zo bleek al eerder uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).



Er is dus geen ruimte om patiënten onnodig lang te laten wachten op een rit naar een ander ziekenhuis.



Chauffeurs

De nieuwe ambulance moet de doorstroming bevorderen. "Het Haga Ziekenhuis heeft ook een ambulance rijden tussen de eigen locaties. Maar voor zover wij weten is het Amsterdam UMC de eerste die een ambulance ook naar andere ziekenhuizen laat rijden," zegt de woordvoerder.



Ambulance Amsterdam levert de chauffeur en ambulance; het ziekenhuis de hiervoor speciaal opgeleide verpleegkundigen. De extra ambulance, die herkenbaar is aan speciale stickers, wordt niet ingezet voor ongelukken of andere spoedgevallen.



Volgens UMC Amsterdam werkt de samenwerking twee kanten op: de druk op de seh wordt verlicht en bijkomend voordeel is dat de ambulancedienst zich kan focussen op patiënten die met spoed medische hulp nodig hebben. Net als de ziekenhuizen kampt Ambulance Amsterdam met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen.