Nieuwe aed’s bij Amsterdamse kinderboerderijen

De AED is een draagbaar toestel dat gebruikt wordt bij het reanimeren van een persoon. Beeld ANP

Jaarlijks krijgen in Nederland 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is het grootst als binnen zes minuten wordt gereanimeerd en een aed wordt ingezet. Om op tijd geholpen te kunnen worden, moet iedereen dus zo’n apparaat in de buurt hebben, idealiter in een straal van 500 meter. Dat is in veel buurten in Amsterdam nog niet het geval.

De Hartstichting is blij met de nieuwe aed’s. Ook de locatie, bij de kinderboerderijen, is volgens projectleider Marianne Spoelstra gunstig. “Kinderboerderijen hebben een maatschappelijke functie en liggen vaak centraal in woonwijken,” zegt ze. “Daar vinden de meeste hartstilstanden buiten het ziekenhuis plaats.”

De Hartstichting sloeg eerder al alarm over het lage aantal aed’s in Amsterdam. “Vergeleken met andere steden in Nederland is de situatie in Amsterdam niet goed,” aldus Spoelstra. De grootste tekorten zijn in Nieuw-West, West en Zuidoost. “Maar overal in Amsterdam zijn ze nog nodig.”