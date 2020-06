‘Nieuwe aanwijzingen in vermissingszaak Naima Jillal’

Naima Jillal. Beeld Opsporing Verzocht

Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag aan De Telegraaf. Het OM zegt zelf niet over de foto's te beschikken, maar heeft reden de aanwijzingen ‘zeer serieus’ te nemen. Dinsdagavond besteedt het programma Opsporing verzocht aandacht aan de zaak.

Van de van oorsprong Utrechtse Jillal is niets meer vernomen sinds zij 20 oktober in een auto stapte op de Amsterdamse Zuidas. Kort na de verdwijning bleek de vrouw gelieerd te zijn aan groepen die actief zijn in grootschalige drugshandel. In november werden drie verdachten gearresteerd die ‘een mogelijke rol’ zouden spelen in de zaak. Dit drietal is inmiddels weer op vrije voet.

Vanaf het begin van de verdwijning vreesde de politie dat Jillal slachtoffer was geworden van een misdrijf. De nieuwe aanwijzingen versterken dit vermoeden. De politie en het OM willen niet kwijt hoe zij van de foto's af weten en wat er precies op zou staan.