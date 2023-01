Nieuwe aanhouding in moordzaak Peter R. de Vries

Bloemen voor Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat. Beeld ANP

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man is aangehouden in Tilburg. De politie vermoedt dat de man deel uitmaakt van de criminele organisatie die de aanslag op 6 juli 2021 heeft voorbereid. Negen dagen overleed misdaadverslaggever Peter R. de Vries op 64-jarige leeftijd.

De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Tegen vier verdachten, die mogelijk ook betrokken zijn bij de voorbereiding van de moord, in het onderzoek lopen al rechtszaken. De zaken worden gelijktijdig behandeld met de twee mannen die verdacht worden van de uitvoer van de moord. Tegen dit tweetal eiste het OM vorig jaar juni levenslang.

Over de verdachte is verder niets naders gemeld. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. In totaal zijn er nu acht verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord, van wie er zeven vastzitten.

