Nieuwbouwwijk bij Fashion Center komt bovenop kantoren

Je zult, zeker van ons, zien dat er vaker dit soort oplossingen komen Maarten de Gruyter

"Gelukkig dateren onze afspraken nog met het vorige college. Anders hadden we een probleem gehad. Heel veel partijen die, zoals wij hebben gedaan, al gebouwen hebben gekocht, maar nog geen afspraken met de gemeente hebben, zullen in de problemen komen. Dat zal je in Amsterdam veel vaker zien."



"Je zult, zeker van ons, zien dat er vaker dit soort oplossingen komen. Er is in de stad nog voldoende te verdichten en het is heel goed daarbij naar bestaande gebouwen te kijken. Maar het moet wel financieel haalbaar blijven. Als we de onrendabele onderkant van de markt niet voldoende kunnen compenseren met andere woningen, dan gaat het niet gebeuren. Dat is geen dreigement aan het stadsbestuur, maar een waarschuwing."



Boelens de Gruyter bouwde eerder het voormalige Paroolgebouw aan de Wibautstraat om tot The Student Hotel. Kroonenberg Groep is onder meer bekend van het Gelderlandplein en de Kalverpassage.