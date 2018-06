Nieuwbouwwijk bij Fashion Center bovenop kantoorgebouwen

"De gebouwen die er staan functioneren goed," zegt Maarten de Gruyter van Boelens de Gruyter, die het project samen met de Amsterdamse Kroonenberg Groep ontwikkelt. "En het is ook duurzamer om gebouwen te blijven gebruiken, in plaats van ze te slopen. Bovendien is een van de gebouwen, Modrôme, een rijksmonument."



Brugconstructie

"Technisch is het een grote uitdaging. de kantoorgebouwen zijn niet zo sterk dat je er bovenop kunt bouwen, dus komt er een soort brugconstructie."



"Kroonenberg, dat kantoorgebouw Berghaus Plaza bezit, heeft ons destijds benaderd. Wij hebben toen de twee naastgelegen kantoorgebouwen gekocht zodat deze plannen veel ruimer ontwikkeld kunnen worden."



"Wij wilden Berghaus Plaza sowieso opknappen," zegt Lesley Bambegrer van Kroonenberg. "Dat zijn vierkante meters kantoor die we niet meer kunnen verhuren. We willen een deel verbouwen tot wioningen, een deel tot kantoren maar ook ruimte toevoegen. We moesten er dus toch over heen. Toen Boelens de Gruyter de panden ernaast kocht, kon er plotseling een hele stad ontstaan."



Ondanks de veel hogere bouwkosten zal het grootste deel van de 600 appartementen in de sociale sector en middenhuur vallen 'aangevuld met vrije sector'. "In ons deel van het project doen we 50/50 middenhuur en vrije sector, in het deel van Boelens komen de sociale huurwonignen. Maar het wordt één project."



Waarschuwing

De Gruyter erkent dat het project onder het huidige college, dat eist dat nieuwbouw voor 40 procent sociaal en 40 procent middenhuur bevat, niet mogelijk was geweest.



"Gelukkig dateren onze afspraken nog met het vorige college. Anders hadden we een probleem gehad. Heel veel partijen die, zoals wij hebben gedaan, al gebouwen hebben gekocht, maar nog geen afspraken met de gemeente hebben, zullen in de problemen komen. Dat zal je in Amsterdam veel vaker zien."



"Je zult, zeker van ons, zien dat er vaker dit soort oplossingen komen. Er is in de stad nog voldoende te verdichten en het is heel goed daarbij naar bestaande gebouwen te kijken. Maar het moet wel financieel haalbaar blijven Als we de onrendabele onderkant van de markt niet voldoende kunnen compenseren met andere woningen, dan gaat het niet gebeuren. Dat is geen dreigement aan het stadsbestuur, maar een waarschuwing."



Boelens de Gruyter bouwde eerder het voormalige Paroolgebouw aan de Wibautstraat om tot The Student Hotel. Kroonenberg Groep is ondermeer bekend van het Gelderlandplein en de Kalverpassage.