Nieuwbouwproject Strandeiland op de tocht door stikstofuitspraak

Een deel van Strandeiland. Beeld Gemeente Amsterdam

Dit blijkt uit een brief waarin wethouder Marieke van Doorninck een eerste overzicht geeft van woningbouwprojecten in Amsterdam die risico’s lopen door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Sindsdien liggen diverse woningbouwprojecten in Nederland stil.

De Raad van State acht de Nederlands aanpak van de hoge stikstofuitstoot rond natuurgebieden onvoldoende. Volgens Van Doorninck is het in Amsterdams voordeel dat de stad verder van natuurgebieden af ligt dan bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam. Maar afstand is niet het enige criterium. Voor de kleinste projecten is onderzoek nodig.

De gemeente werkt aan een inventarisatie van projecten die mogelijk gevaar lopen. De aanleg van Strandeiland is opgedeeld in twee fases en de tweede veroorzaakt mogelijk een toename van stikstof. De eerste fase mag wel doorgaan, omdat daarvoor al een onherroepelijke natuurvergunning is verleend.

Op Strandeiland zijn in totaal achtduizend woningen gepland.

Stikstofonderzoek

Uit de inventarisatie blijkt ook dat voor een groot aantal woningbouwprojecten nog nieuw of aanvullend stikstofonderzoek nodig is. Dit kan leiden tot vertragingen van de nieuwbouw. Een aantal projecten ligt stil, omdat de Omgevingsdienst geen vergunning afgeeft wegens twijfel over stikstof.

Amsterdam gaat proberen de stikstofbijdrage van diverse projecten te dempen. Gasloos bouwen en minder parkeerplekken kunnen helpen. Daarnaast wordt gekeken naar gefaseerd bouwen zodat de uitstoot van stikstof van machines wordt beperkt. Op de lange termijn is een ‘stadsbrede aanpak stikstofreductie nodig’, aldus de wethouder.

Amsterdam wil de komende jaren meer dan 50.000 woningen bouwen om de woningnood te dempen. Als plannen stil komen te liggen vanwege stikstofuitstoot lopen deze ambities gevaar en zal de groei van de stad minder hard gaan.