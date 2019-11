Nieuwbouw Strandeiland kan na maatregelen tegen stikstofuitstoot toch doorgaan

De eerste zandbanken van Strandeiland worden zichtbaar in het IJ. Beeld Eva Plevier

De aanleg van Strandeiland is opgedeeld in twee fases. De eerste fase mocht doorgaan omdat daarvoor al een onherroepelijke natuurvergunning was verleend. De tweede fase, die begin 2020 van start moet gaan, was onzeker wegens een te grote hoeveelheid stikstof die daarbij zou vrijkomen.

Kwaliteit van natuur

Om de stikstofuitstoot te verminderen worden aangepaste boten gebruikt met een minimale stikstofuitstoot. Deze zullen ook over kortere afstanden gaan varen, waardoor de uitstoot afneemt. Door deze maatregelen blijven de werkzaamheden binnen de toegestane emissieruimte.

Verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) zegt dat Amsterdam niet alleen de stikstofuitstoot op papier wil verminderen, maar hier ook concrete maatregelen tegen wil nemen. “De kwaliteit van onze natuur is in het geding. Daarom ben ik blij dat de ontwikkeling van Strandeiland op een verantwoorde manier kan doorgaan.”

Op Strandeiland worden 8000 woningen, scholen, sportvelden en commerciële voorzieningen gebouwd. Ook wordt een nieuw stadsstrand aangelegd.