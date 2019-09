Nieuw-West wil toegangsverbod voor Sloterstrand na 10 uur ’s avonds

Nieuw-West wil een nachtelijk toegangsverbod voor het populaire Sloterstrand. Het stadsdeel komt daarmee omwonenden tegemoet die te maken hebben met aanhoudende overlast van jongeren die tot diep in de nacht op het strandje aan de Sloterplas verblijven.

Het is de bedoeling dat het toegangsverbod om tien uur ’s avonds ingaat. Voor dat tijdstip is gekozen omdat de handhavers die overdag en ’s avonds toezicht houden op het strand om half elf ophouden met werken. Zij zouden om tien uur iedereen kunnen wegsturen, waarna de politie ’s nachts zou kunnen optreden tegen mensen die zich dan toch nog op het strandje begeven. Ook moeten omwonenden de mogelijkheid krijgen rechtstreeks in contact te treden met een beveiligingsbedrijf dat na tienen ter plekke een kijkje kan nemen en desnoods de politie kan inschakelen.

Het is nog niet duidelijk of een toegangsverbod juridisch haalbaar is, zegt een woordvoerder van Nieuw-West: dat wordt nu onderzocht. “Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden van het strand kijken we of een eventueel verbod voor de nachtelijke uren wenselijk is en te realiseren is, zodat politie daarop kan handhaven.”

Meer huizen, meer overlast

De afgelopen twee zomers mocht het strand aan de Sloterplas zich verheugen in een enorme populariteit. Tegelijkertijd zijn bij het strandje nieuwe woningen gebouwd waardoor de afstand tot de bebouwing is afgenomen. De groepen jongeren die vaak tot diep in de nacht op het strand aanwezig blijven veroorzaken mede daardoor bij meer mensen overlast.

Volgens Tineke Sticker van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas groeit het aantal klachten over nachtelijke overlast van de jongeren nog steeds. Ze vindt het daarom zeer toe te juichen dat het stadsdeel er iets aan wil gaan doen. “Als er een verbod komt, maakt dat handhaving makkelijker. Het lijkt ons onwenselijk dat er een hek langs het strand komt.”

De populariteit van het Sloterstrand is mede het gevolg van inspanningen van stadsdeel Nieuw-West: het strand is uitgebreid en er is van alles gedaan om ‘Nieuw-West aan Zee’ aantrekkelijk te maken voor bezoekers van zowel binnen als buiten de stad. Zo kwamen er foodtrucks, spelletjes voor kinderen en picknicktafels.