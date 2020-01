Nieuw-West wil snorfiets ook verbannen

Beeld ANP

Een ruime meerderheid van de partijen in Nieuw-West stemt in met een plan hierover van GroenLinks. Alleen de VVD en Denk zijn tegen een verplaatsing van de snorfiets.

Het succes van maatregel, die in april is ingegaan in het gebied binnen de Ringweg (met uitzondering van Noord), is volgens de partijen in Nieuw-West dermate groot dat het niet meer dan logisch is om te onderzoeken waar het gebied kan worden uitgebreid.

Volgens Pieter Nijhoff, bestuurscommissielid in Nieuw-West, is het vooral te doen om de veiligheid. “Ook in ons stadsdeel zijn er veel plekken waar het snelheidsverschil tussen de vrijwel allemaal opgevoerd snorfietsen en fietsers veel te groot is. Het zou voor alle partijen beter zijn als de scooters van de rijweg gebruik zouden maken.”

Helm

Tot nu toe mogen snorfietsen buiten de Ringweg nog wel op het fietspad, maar als ze de Ring A10 passeren, moeten ze tussen de auto’s rijden, met een helm op. “Dat vinden wij een rare, willekeurige grens die niets te maken heeft met verkeersveiligheid, maar vooral is ingegeven omdat men een mooi afgerond gebied wilde.”

Door de meerderheid van de commissieleden wordt het dagelijks bestuur van Nieuw-West nu aan het werk gezet: zij moeten gaan onderzoek in welke gebieden een verplaatsing van de snorfiets zinvol zou zijn. Het dagelijks bestuur zou daarna een zwaarwegend advies moeten geven aan de centrale stad, die over het uitbreiden van het gebied gaan. Het dagelijks bestuur heeft nog niet per se een standpunt, zegt een woordvoerder. Maar de grondhouding is positief: “We zien natuurlijk ook dat de maatregel elders in de stad succesvol is.”

Onlangs bleek dat de eerste resultaten van de verplaatsing inderdaad positief zijn: er zijn minder ongelukken, ook met fietsers. Deels heeft dit te maken met het feit dat een groot deel van de snorfietsen is verdwenen uit de stad.

Daling

Het aantal ongelukken met snorfietsen is in een jaar gedaald van 94 naar 29. In de onderzochte periode daalde ook het aantal ongevallen waarbij fietsers waren betrokken: van 186 vorig jaar naar 114 dit jaar.

De maatregel was nodig vanwege de toegenomen populariteit van de snorfiets. Samen met het toenemende fietsgebruik leidde dit vooral op smalle fietspaden tot onveilige situaties en een slechtere doorstroming omdat snorfietsen vaak niet konden inhalen, maar dit wel probeerden.

Of dit ook zou opgaan voor Nieuw-West is nog maar de vraag: het stadsdeel is veel ruimer opgezet dan de wat benauwdere buurten binnen de Ringweg. Ook zijn de fietspaden, die in de binnenstad vaak veel te smal zijn, breder en lijken ze minder intensief te worden gebruikt. Volgens Nijhoff gaat dat inderdaad op voor een deel van de fietspaden in Nieuw-West, maar zijn er meer dan voldoende buurten waar de maatregel volgens hem ook zinnig kan zijn.