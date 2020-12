Nieuw-West verdeeld over autoluwe Sloterweg: ‘Ik viel van schrik achterover’

Er ontstaat een scheuring in Nieuw-West. Voor- en tegenstanders van het beperken van verkeer op de pittoreske en smalle Sloterweg liggen overhoop over de plannen van de gemeente.

Voor mensen die niet in de buurt staan ingeschreven, wordt de Sloterweg straks praktisch verboden gebied. Het plan Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten gaat daar met behulp van camera’s voor zorgen. Bewoners van de naastgelegen wijk De Aker en andere inwoners van Osdorp vrezen hierdoor straks kilometers om te moeten rijden om vanaf hun buurten op de snelwegen te komen.

Volgens woordvoerder Carolien Tijssen van de Akerbewoners worden zij door de maatregelen, die in juni van kracht moeten worden, voor een voldongen feit geplaatst. “Wij zijn nérgens bij betrokken. Toen ik de plannen las, viel ik van schrik achterover: het is slecht doordacht. Er zal een enorm waterbedeffect optreden.”

De bewoners van Sloten en Nieuw-Sloten zijn just enthousiast over de nieuwe aanpak, zegt Tamar Frankfurther. Volgens haar is ‘de wonderlijke situatie ontstaan dat Sloten zich in dit dossier aan de kant van de gemeente Amsterdam schaart’. “De situatie op de Sloterweg is levensgevaarlijk. Er rijden veel te veel auto’s veel te hard. Als fietser kom je regelmatig in de berm terecht. En er zijn veel ongelukken.”

Veel te druk

Volgens Frankfurther is de Sloterweg simpelweg niet geschikt voor zo veel verkeer. “Het is een cultuurhistorische weg, je kunt er weinig aan aanpassen. Maar zoals ie nu gebruikt wordt, is het nooit de bedoeling geweest.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt te begrijpen dat mensen die jarenlang gewend zijn geweest om gebruik te maken van de route via de Sloterweg de geplande veranderingen vervelend vinden.

“Maar maatregelen zijn noodzakelijk om de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de Sloterweg te verbeteren. Het is er al jaren veel te druk. Dagelijks rijden er 15.000 auto’s, terwijl de smalle weg geschikt is voor slechts 6000 auto’s. Van al die voertuigen is zo’n 60 procent afkomstig uit de Aker en ongeveer 40 procent uit Badhoevedorp.”

“Al geruime tijd proberen we het probleem van de grote hoeveelheid sluipverkeer op deze plek op te lossen, maar dat is tot op heden nog niet goed gelukt. Vandaar dat we dit nu met slimme camera’s willen gaan doen. Op deze manier leiden we doorgaand verkeer weer naar de hoofdroutes die daarvoor bedoeld zijn.”

Neem dan de fiets

Volgens Carolien Tijssen gaat de maatregel ervoor zorgen dat heel veel bewoners van De Aker en de rest van Osdorp te maken krijgen met een bereikbaarheidsprobleem. “We voorzien een continue file bij de brug bij tankstation Zwart. Ook zullen de wegen in alle omliggende stadsdelen extra worden belast: de Plesmanlaan, Baden Powellweg en Pieter Calandlaan zullen in de ochtend- en avondspits volledig vastlopen.”

Het ergert Tijssen en haar medestanders dat je bij kritiek op de plannen vooral te horen krijgt dat je dan maar de fiets moet nemen. “De fiets is voor veel mensen geen optie, die werken echt niet in de stad. Bovendien is de wijk heel nadrukkelijk opgezet als een wijk waarin de auto een belangrijke plaats inneemt. Openbaar vervoer? Dat werkt hier niet praktisch. Bewoners die vanuit De Aker over de Sloterweg rijden, worden aangesproken als sluipverkeer, maar dat zijn ze pertinent niet: het is bestemmingsverkeer dat een snelle en logische weg neemt.”

Dat is dan weer tegen het zere been van Frankfurther en haar medestanders. “De situatie is zo gegroeid, maar het plan voorziet ook in oplossingen voor bewoners van De Aker, als zij dan niet even een paar minuten willen omrijden: de gemeente werkt aan een betere ontsluiting aan de andere kant van hun buurten.”