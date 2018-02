Nieuw-West pakt rattenoverlast aan met voederverbod

Het voederverbod gaat gelden voor vijf grachten in het stadsdeel en de aangrenzende buurten. Daar kwamen het afgelopen jaar veel meldingen vandaan van burgers die ratten hadden waargenomen. Net als in de rest van de stad is de overlast door ratten in Nieuw-West fors toegenomen.



Een belangrijke oorzaak van de toename is de grote hoeveelheid voedsel voor de dieren die op straat en in plantsoenen is te vinden. Ondanks voorlichting van de gemeente zijn er nog steeds mensen die brood voor de vogels achterlaten, en soms zelfs hele broden storten.



Voorlichtingscampagne

Het verbod maakt het mogelijk deze hardnekkige vogelverzorgers op de bon te slingeren. De maatregel zal gepaard gaan met het plaatsen van borden en een voorlichtingscampagne over de noodzaak van het verbod.