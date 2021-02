Nieuw-West krijgt indoor skatepark van 1000 vierkante meter

Nieuw-West krijgt een nieuw indoor skatepark van duizend vierkante meter. ‘Tot op heden ontbreekt het in Amsterdam aan een indoor skatepark waar iedereen zijn of haar sport kan beoefenen.’

De bouw van het skatepark is deze week gestart. Als alles volgens plan verloopt kan het park in april geopend worden – maar dan moeten de coronamaatregelen die op dat moment gelden het wel toelaten. Het skatepark komt in het oude gebouw van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding op Sportpark Ookmeer.

Door een gemeentelijke subsidie van 95.000 euro moeten sporters op het park kunnen skateboarden, inlineskaten, stuntsteppen én bmx-en. De toegangsprijs om te kunnen skaten wordt zes euro.

Zeeburgereiland

“Door de huidige coronamaatregelen merken we meer dan ooit hoe belangrijk het voor zowel lichaam als geest is om te kunnen bewegen," zegt wethouder Simone Kukenheim. “Maar tot op heden ontbreekt het in Amsterdam aan een indoor skatepark waar iedereen zijn of haar sport kan beoefenen.”

Op het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost is het grootste betonnen skatepark van Nederland. Volgens de wethouder wordt het op dat park rustiger door het nieuwe skatepark in Nieuw-West.