Nieuw wapen tegen rattenoverlast: de broodkliko

Mensen maken volgens de gemeente nu sneller melding van overlast door ratten dan voorheen

De kliko maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om rattenoverlast terug te dringen. Zo geven de stadsdelen voorlichting en is er een speciale film met de naam Stop de rat ontwikkeld en verspreid in West en Nieuw-West. Er zijn bovendien aanpassingen gedaan in het groen.



Amsterdam is niet de eerste gemeente die afvalbakken invoert tegen rattenoverlast. De gemeente Haarlem heeft vorig jaar speciale kliko's geplaatst bij vier moskeeën in Schalkwijk omdat vooral moslims moeite zouden hebben met het verspillen van voedsel. In de Utechtste wijk Overvecht is die maatregel al in 2013 genomen.



Toename meldingen

De broodkliko's in Amsterdam volgen op een toegenomen aantal meldingen van rattenoverlast in de stad. De GGD kreeg in 2016, het recentste meetjaar, 2500 meldingen. Dat was ruim 27 procent meer dan drie jaar daarvoor.



De groei van de rattenpopulatie wordt mede veroorzaakt door het grote aanbod van voedselresten en ander eetbaar afval op straat. Bovendien maken mensen volgens de gemeente nu sneller melding van overlast door ratten dan voorheen.