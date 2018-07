Nieuw wapen tegen posterplakkers en graffiti: posters

De elektriciteitskastjes die horen bij de verzinkbare paaltjes in het wegdek worden nu om de haverklap beplakt en beklad.



Gemeentereinigers komen soms meerdere keren per dag langs om illegale posters of 'tags' weg te poetsen.



De stickers die over de hele lengte van de schakelkasten worden aangebracht maken bekladding bijna onmogelijk. Met behangplaksel opgehangen posters glijden als vanzelf weer naar beneden.



Geklieder met een viltstift laat zich met één veeg van een spons uitwissen. Stadsdeel Centrum is enthousiast over de eerste resultaten: er is weinig tot geen vervuiling meer aangetroffen.



Gelijke munt

Voor de afbeeldingen op de stickers zijn oude zwart-witfoto's gebruikt uit het Stadsarchief. "Het liefst een foto waarop je letterlijk het deel van de straat ziet waar de kast tegen de muur staat," zegt Chris Seinen van het stadsdeel. Volgens hem zijn de grijze, wat saaie kasten door de oude foto's meteen een stuk aantrekkelijker waardoor ze ook niet uitnodigen tot plakken en kladden.



Ook op andere plekken wil de gemeente posterplakkers en bekladders met gelijke munt gaan terugbetalen. De komende weken krijgen ook in Oost en Noord elektri­ci­teitskasten van verzinkbare paal­tjes de graffitiwerende posters van oude foto's uit die straat.



De methode wordt uit­gebreid naar andere schakelkastjes. De kastjes van KPN en Ziggo om het televisiesignaal door te geven krijgen ook een sticker, maar dan van gestileerde afbeeldingen van grachtenpanden en elementen uit schilderijen van Rembrandt en Van Gogh.



In de binnenstad staan zo'n veertig van deze schakelkasten.