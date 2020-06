Nieuw wapen tegen afval naast containers: minituintjes

De containertuintjes in Oost. Beeld Jakob van Vliet

Bovenop de stortkoker zijn speciaal voor Amsterdam ontwikkelde plantenbakken geplaatst. Bij het legen van de ondergrondse vuilcontainer gaan die bakken voortaan mee de lucht in.

Het gaat om een proef met zeventien ‘containertuintjes’. Behalve in Oost komen ze ook in Nieuw-West, Zuid en Centrum. Over drie maanden wordt bekeken of het experiment een vervolg krijgt. Dan moet blijken of er inderdaad minder vuilnis of grofvuil wordt achtergelaten, of dat de tuintjes vuilnismannen hinderen bij het legen van de containers.

De tuintjes komen – als ze effect hebben – als geroepen. Sinds de coronacrisis werken meer Amsterdammers thuis of ze zijn aan het opruimen en klussen geslagen. Maar ook voordat het coronavirus om zich heen greep, was het al een groot probleem dat grofvuil op de verkeerde dag werd neergezet of vuilnis botweg naast de container belandde.

Kunsttuintjes

Een experiment met tuintjes van kunstgras bleek vorig jaar een succes. Althans, als het ‘kunsttuintje’ netjes werd bijgehouden. Als er geen bewoners waren die zich om de vuilcontainer bekommerden, zag het kunstgras er al snel verfomfaaid uit. En nog steeds werd er grofvuil neergezet, maar dan net iets verder van de container.

Inmiddels liggen verspreid over de stad honderdvijftig van deze kunstgrasmatjes rond vuilcontainers. De les die stadsdeel Oost trekt uit de opgedane ervaringen: de containertuintjes komen er alleen als de vuilcontainer is geadopteerd door buurtbewoners.

Want dan werken ze wel, zo blijkt uit de evaluatie van het kunstgras rond de containers. In Nieuw-West zorgde het voor minstens een halvering van rondslingerend grofvuil. “Het is toch een soort moreel appèl dat ervan uitgaat, waardoor er minder afval wordt neergezet,” zegt stadsdeelbestuurder Rick Vermin van Oost.