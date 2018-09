Nieuw stroomcontract stad stimuleert bouw windmolens

Hiermee stimuleren we de energietransitie van fossiel naar schoon Wethouder Rutger Groot Wassink

Daarbij is niet vastgelegd dat de windmolens per se in en om Amsterdam moeten verrijzen. Dat zou ook knap lastig worden omdat het provinciebestuur van Noord-Holland zich al jaren met hand en tand verzet tegen de bouw van nieuwe windmolens.



Doorn in het oog

"Maar bij de ondertekening gisteren zei ik al: ik heb goede hoop dat de provincie dit beleid na de verkiezingen van volgend jaar aanpast," zegt Groot Wassink. "Het verbod van de provincie is ons een doorn in het oog. We hebben er vertrouwen in dat er meer mogelijkheden komen voor nieuwe windmolens in Noord-Holland en Amsterdam."



Greenchoice maakt zich geen zorgen over de verplichting 122 gigawattuur windenergie te leveren, ook al is nog lang niet duidelijk waar alle Amsterdamse stroom precies vandaan gaat komen. "We hebben contracten afgesloten met windparken waarvan nu al duidelijk is dat die de komende jaren gebouwd gaan worden, zoals het windpark van ECN in de Wieringermeer, maar ook in andere delen van het land." Uiteindelijk zal het gaan om 15 tot 20 windmolens, verwacht Greenchoice.



Afgesproken is bovendien dat Greenchoice en de gemeente elke vijf jaar samen een duurzaam project opzetten rond het opwekken, besparen of opslaan van energie. Greenchoice denkt daarbij bijvoorbeeld aan het opzetten van energiecoöperaties waarin Amsterdammers zelf kunnen investeren.



Zonnepanelen

Veel Amsterdammers wonen in appartementen onder een dak dat ze delen met hun beneden- en bovenburen, dus gemiddeld hebben ze minder ruimte voor zonnepanelen. Op daken van bedrijfsgebouwen of gemeentepanden binnen de zogeheten 'postcoderoos' van aangrenzende postcodegebieden rond hun woning kunnen ze via energiecoöperaties toch met belastingvoordeel investeren in hun eigen zonne-energie.